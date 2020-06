Idée vacances en France : l’Écomusée d’Alsace, à Ungersheim

publié le 24/06/2020 à 10:57

L’Écomusée d’Alsace, à Ungersheim qui rouvrira ses portes le 1er juillet offre un voyage dans le temps. Vous vous promenez dans un petit village alsacien au début du XXe siècle, avec ses magnifiques maisons à colombages.

Et la particularité, c’est que ces maisons ont voyagé, elles viennent de toute l’Alsace. Elles étaient menacées de destruction dans les années 80 ct ce sont des amoureux du patrimoine qui les ont démontées et remontées ici. Car, les maisons à colombages ont cette particularité : elles sont transportables. "La structure est constituée de poutres qui sont numérotées et qui forment finalement comme une espèce de jeu de construction géant qu'on peut assembler, modifier", explique Marie-Blandine Ernst, la conservatrice de l’écomusée.

70 maisons historiques ont ainsi été sauvées, et ça vous donne un village entier avec son école, sa chapelle, sa ferme avec les animaux vivent eux aussi comme au siècle dernier : les moutons et les cochons dorment dans la même petite étable en bois. Ce qui surprend les visiteurs, c’est que ce sont des cochons noirs du Sud Ouest. Mais c’est pour plus de réalisme. "Ils représentent le mieux le cochon qu'il y avait autrefois en Alsace et qui du coup n'existe plus", détaille Lucie Jégou, éleveuse.

Faire vivre le village comme au siècle dernier

Chaque été des artisans alsaciens se mobilisent pour faire vivre le village comme au siècle dernier. Potier, forgeron, barbier utilisent les gestes et les outils de l’époque ! L’un des endroits les plus spectaculaires, c’est la grande scierie du village, avec sa roue à aubes, qui entraîne une scie mécanique de 1905, qui vous découpe tranquillement d’immenses troncs d’arbre en 9 planches d’un coup. "Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est le bruit. C'est régulier, c'est lent (...) On se dit qu'au final, on n'a pas besoin d'électricité", explique Antoine Dollmann charpentier à l’écomusée, tombé amoureux de la machine. Aux dernières nouvelles, l’alambic ne fabrique toujours pas de gel hydroalcoolique.

L'Écomusée d'Alsace, à Ungersheim, le plus grand musée à ciel ouvert de France Crédits : Yannick Olland / RTL | Date : 24/06/2020 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > L'Écomusée d'Alsace, à Ungersheim, le plus grand musée à ciel ouvert de France Crédits : Yannick Olland / RTL | Date : Il rouvrira ses portes le 1er juillet prochain Crédits : Yannick Olland / RTL | Date : Les maisons à colombages ont cette particularité : elles sont transportables. Crédits : Yannick Olland / RTL | Date : Offrez-vous un voyage dans le temps Crédits : Yannick Olland / RTL | Date : 1 / 1 < > +