Idée vacances en France : le Marais-Vernier, en Normandie

publié le 22/06/2020

Direction la Normandie avec ce lundi 22 juin un lieu magique et protégé au cœur du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, le Marais-Vernier. Cela se situe sur la rive gauche de l'estuaire de la Seine, entre Sainte-Opportune-la-Mare et le pont de Tancarville, un paradis de 4.500 hectares.

Pour Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle : "On n’a vraiment pas l’impression d’être en Normandie quand on est au cœur de cette réserve, avec les animaux qui pâturent et les cigognes évidemment."



Cette zone naturelle est visitable, mais uniquement avec un guide et sur rendez-vous. Sinon, il y a plusieurs panoramas pour l’observer. Il y a notamment le phare de la pointe de la Roque qui offre une superbe vue sur l'estuaire de la Seine, sur le pont de Normandie et sur ces chemins et petites routes où l’on découvre le patrimoine traditionnel des authentiques chaumières normandes.

Un petit paradis au cœur de la Normandie

Rendez-vous pour cela à Vieux Port avec Frédéric Closset, l’architecte conseil du Parc : "Ici à Vieux-Port notamment, il y en a beaucoup, c’est une carte postale de la Normandie. Ça fait rêver parce que c’est certainement authentique. Et puis là c’est un contraste entre la chaumière qui est l’habitat populaire, voire indigent de l’ouvrier ou de l’agriculteur, et aujourd’hui ce sont souvent des résidences secondaires. Puis, si on transpose de manière contemporaine, un habitat durable, écologique, on est en plein dedans."

Et pour manger, il y a l’auberge de l’étampage. Cécile Puche est la patronne : "Ici, la vieille auberge, elle a plus de deux siècles. Ça respire ce que j’ai envie de donner aux gens quand ils rentrent, je veux qu’ils rentrent comme s’ils rentraient chez mamie. Tout est maison, on fait de la cuisine traditionnelle."

Et tous ces produits "normands" comme elle dit, sont servis dans des petits raviers, des assiettes anciennes, des vieilles soupières en intérieur où sur la superbe terrasse qui domine le Marais Vernier, petit paradis au cœur de la Normandie.

