Destination ensoleillée ce matin, au large de Six-fours-les-plages dans le Var, où les voitures sont interdites depuis une quinzaine d’années. Après deux mois de fermeture, l’archipel des Embiez accueille de nouveau les touristes et les amoureux de la nature dans ses multiples criques aux eaux cristallines.



La traversée est courte : douze minutes seulement de ferry entre le petit port de Six-Fours et la principale île des Embiez. Ici, le programme est simple : bronzette, claquettes et calme olympien à l’ombre des grands pins.

L’île s’étend sur 85 hectares et est entourée d’un chemin de randonnée de 6 km, que sillonne Johanna Routelous en voiturette électrique depuis sept ans : "Je vous emmène au Canoubiez, c’est ma partie préférée, l’une des plus sauvages de l’île. La nature, les oiseaux, vous allez entendre les cigales et profiter d’un paysage à couper le souffle. Il y a une grande plage et plein de petites criques. Nous avons aussi un sentier 'nature' avec plusieurs panneaux informatifs, qui vous explique la faune et des 300 espèces de plantes que l’on peut trouver dans ce sanctuaire méditerranéen".

L'île a été achetée par Paul Ricard en 1958

Sécateur en main depuis 45 ans, Daniel Tardi nous détaille les espèces que l’on peut trouver ici, "des pistachiers, des rhamnus, des romarins, de la lavande, des cistes" dans un environnement presque sauvage, très différent de l’aridité de la côte. L’île des Embiez a parfois des allures de jardin d’Eden pour les touristes et les habitués, privés de plage pendant les deux mois de confinement. Denis vient de Lyon chaque été par exemple : "c’est un écosystème préservé, avec des récifs, des poissons, des plages sauvages. Tout ce qui peut faire l’attrait des vacances, pour les citadins comme nous".

Cette île a aussi une histoire : elle a été achetée en 1958 par Paul Ricard, célèbre chef d’entreprise dans le Sud, qui souhaitait la garder ouverte au public et la préserver de la bétonisation galopante. Il aimait tellement cette île qu’il y est enterré depuis 1997, sur une petite colline qui surplombe la mer.

3.000 visiteurs par jour au plus fort de la saison

Pas de mausolée ni de tombe en marbre, le créateur de la célèbre anisette a décidé que sa dernière demeure se fonderai dans le décor : "face à la méditerranée, à la pointe sud de l’île, il disait 'ici c’est un bel endroit pour se faire enterrer'. Il y a juste une pierre, toute simple, qui a été ramené de sa propriété sur le continent", affirme Johanna.

"Et tous ceux qui l’ont connu sur l’île, en parle avec des étoiles dans les yeux. Il était profondément humain, amoureux de la nature et soucieux de la préserver bien avant l’heure. Précurseur dans plusieurs domaines, il a beaucoup marqué les esprits", ajoute-t-elle.

L’île des Embiez accueille 3.000 visiteurs par jour au plus fort de la saison, mais comme elle est très étendue, on peut facilement trouver une petite crique à l’écart. Parmi les nouvelles activités que vous pourrez découvrir cet été : une trottinette des mers, électrique, qui permet de faire le tour de ce petit coin de paradis en respectant le chant des oiseaux de la méditerranée.

