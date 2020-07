Idée vacances en France : le bonheur est dans le Gers à Castelnau-Barbarens

publié le 03/07/2020 à 11:50

Après la crise sanitaire, plusieurs enquêtes montrent que les Français seront plus nombreux cette année à choisir des vacances à la campagne. En quête de tranquillité, d'authenticité, de balades en pleine nature et de gastronomie. Ce vendredi 3 juillet, RTL vous propose une nouvelle version du Bonheur est dans le pré, dans le Gers, à Castelnau-Barbarens, à 17 kilomètres d’Auch.



Bienvenue à la ferme En Castera. Elle abrite trois chambres d'hôtes, un gîte-appartement et trois emplacements pour les camping-cars. Nous sommes au cœur d'une exploitation d'élevage de canards, avec tout autour, la douceur des collines Gersoises. C'est cette tranquillité qu'est venue chercher Marie-Claude qui a quitté son appartement dans la Loire, pour quelques jours de vacances.

"Le premier soir je me suis allongée sur le lit. Les gens qui habitent ici ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir ce silence. On n'entend même pas le coq chanter le matin parce qu'on dort tellement bien", nous dit-elle.

Ici le centre du monde, ce sont les canards

La journée débute ensuite par un petit-déjeuner campagnard et se poursuit parfois avec la découverte des métiers de la ferme, propriété ancestrale de la famille Gesta. "Ils viennent voir comment ça se passe. Le bonheur, c'est d'être au milieu de notre ferme, avec des gens qui comprennent le travail qu'on fait", explique Daniel, le père, ravi de partager son travail.

Bien sûr les canards sont ici au centre du monde et notamment le soir lorsqu'ils rejoignent leur bâtiment, une opération dirigée par Damien Gesta accompagné par ses chiens. "On a deux border collies avec lesquels ont rentre les canards tous les soirs. C'est vrai que ça plait (aux visiteurs ndlr)", explique-t-il.

Le meilleur pour la fin : la table d'hôte

Il y a évidemment tout le département du Gers à visiter, il suffit de quitter la ferme pour découvrir déjà quelques trésors et plein d'autres villages à visiter... Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin : la table d'hôte de la ferme En Castera

Il y a évidemment tout le département du Gers à visiter, il suffit de quitter la ferme pour découvrir déjà quelques trésors et plein d'autres villages à visiter... Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin : la table d'hôte de la ferme En Castera comme si vous y étiez. "Du bon fois gras. Pendant les vacances on mange comme on veut. Ils viennent pour manger des choses de chez nous, de notre Gascogne, le magret, le confit, le fois gras, tous les dérivés du canard", nous explique Marie-Noëlle Gesta, extraordinaire cuisinière. Elle vous offre une véritable invitation au bonheur !