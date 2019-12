EN DIRECT - Grève contre la réforme des retraites : suivez la 3e journée de mobilisation

publié le 17/12/2019 à 06:00

Cela fait maintenant 13 jours que les opposants à la réforme des retraites font grève en signe de mécontentements. Treize jours aussi que les Français galèrent dans les transports en commun. Cette journée de manifestation s'annonce donc décisive.



Une fin de la mobilisation ce 17 décembre est très incertaine. Malgré des taux de grévistes en baisse constante ces derniers jours, la manifestation de ce mardi doit être un grand mouvement, soutenu par tous les syndicats. De quoi relancer, peut-être, le mouvement de plus belle. À moins que le gouvernement ne soit contraint par la rue à bouger.

Si la CGT, l'Unsa et Sud Rail militent pour le retrait complet de la réforme, la CFDT, CFTC et autres syndicats réformistes pourraient lâcher le front syndical. Ils se montrent en effet favorables au régime universel par points voulu par le gouvernement. Mais ils s'opposent fermement à l'âge pivot fixé à 64 ans, une "ligne rouge" pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.

Pendant ce temps, le trafic reste très perturbé à la SNCF et à la RATP. La SNCF annonce 1 TGV sur 3, 1 Transilien 5 et 3 TER sur 10 et seuls 5 % des Intercités circulent. À Paris, 8 lignes de métro restent fermées, et seules les deux lignes automatiques circulent normalement.

Suivez la journée de mobilisation en direct

6h35 - Ce mardi, la manifestation parisienne partira de la place de la République pour se diriger vers la place de la Nation. Tous les syndicats seront présents mais n'auront pas les mêmes revendications. Il y aura ceux qui sont contre la réforme, dont la CGT, FO et Solidaires, qui seront placés à l'avant du cortège. Certains syndicats, dont la CFDT, sont néanmoins prêts à négocier mais ne sont pas forcément pour la suppression de la réforme. Ils seront placés à l'arrière du cortège.



6h - Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct, où vous pourrez suivre minute par minute cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.