publié le 16/12/2019 à 13:40

Si ce 12e jour de grève commence à peser sur les parisiens, les syndicats se préparent à une nouvelle journée de manifestations contre la réforme des retraites. Mardi 17 décembre, les syndicats partiront de la place de la République pour se diriger vers la place de la Nation, à Paris. Mais tous n'ont pas les mêmes revendications.

Il y aura ceux qui sont contre la réforme, dont la CGT, FO et Solidaires, qui seront placés à l'avant du cortège. Certains syndicats, dont la CFDT, sont néanmoins prêts à négocier mais ne sont pas forcément pour la suppression de la réforme. Ils seront placés à l'arrière du cortège.

Après les manifestations du 5 décembre où ils étaient 800.000 et le 10 décembre où il y avait plus de 300.000 personnes, cette nouvelle journée devrait rassembler encore beaucoup de monde. En tout cas pour tous les syndicats, entre une demande de souplesse et une demande de retrait, le gouvernement doit agir.

À écouter également dans ce journal

Ligue des champions - Les résultats du tirage au sort de la Ligue des Champions sont tombés. Le PSG affrontera le Borussia Dortmund en 8e de finale, tandis que l'OL sera confronté à la Juventus. Belles affiches également avec Atlético de Madrid-Liverpool ou Chelsea-Bayern Munich.



Delevoye démissionne - Le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye a démissionné lundi 16 décembre. Fragilisé après la révélation de plusieurs omissions de mandats dans sa déclaration d'intérêts, Delevoye a démissionné "de sa propre initiative", selon l'Élysée.



Alarme des pédiatres - 25 nourrissons parisiens ont été transférés pour partir à 200 km de Paris ce week-end, faute de place dans les hôpitaux de la capitale. Les médecins dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, qui mettent en danger les patients.