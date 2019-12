Grève RATP : les prévisions de trafic du mardi 17 décembre

publié le 16/12/2019 à 17:08

La galère continue pour les voyageurs franciliens. La RATP annonce une nouvelle journée très perturbé ce mardi 17 décembre sur l'ensemble de son réseau. Le trafic reste interrompu sur les lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12 et 13. Seules la 1 et la 14 auront un trafic normal avec un risque de saturation, comme ces derniers jours aux heures de pointe.

Sur les lignes 4, 7, 8 (entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot) et 9 (entre Pont de Sèvres et Franklin Roosevelt), ouvertes de 6h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h30, seul 1 métro sur 3 circulera. 1 métro sur 5 circulera sur la ligne 3 l'après-midi entre Havre Caumartin et Point de Levallois, et 1 métro sur 4 le matin sur le ligne 11.



Pour les lignes de tramway ouvertes toute la journée, 5 tramways sur 6 circuleront sur le ligne 2, 1 sur 2 sur la ligne 6 (à partir de 6 heures), 3 sur 4 sur la ligne 8, 4 sur 6 sur la ligne 5 (fin de service à 21 heures) et 1 sur 2 sur la ligne 7 (entre 6h30 et 23 heures).

La ligne 1 sera ouverte de 6h30 à 9h30 et de 15h30 à 19h30 avec 1 tramway sur 2 et une fréquence de 12 minutes. La ligne 3a sera ouverte de 5h30 à 9h30 avec 1 tramway sur 2 entre Pont du Garigliano et Porte d'Ivry. 3 tramways sur 4 circuleront sur la ligne 3b, avec une interruption entre midi et 15 heures.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera très perturbé mardi 17 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/KUwJHaLI25 — RATP Group (@RATPgroup) December 16, 2019

Sur le RER A, entre 6h30 et 9h30 et entre 16h30 et 19h30, 1 train sur 2 circulera en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture. Sur le RER B, 1 train sur 3 en moyenne circulera aux mêmes heures. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.

1 bus sur 3 seulement circulera, ainsi qu'1 RoissyBus sur 2 et 3 OrlyBus sur 4.