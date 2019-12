publié le 15/12/2019 à 14:29

"L'âge pivot n'est pas le totem de la réforme". Jean-Michel Blanquer a tenu à souligner que sur la réforme des retraites, "tout se discutait". En dévoilant son projet mercredi 11 décembre, Édouard Philippe a annoncé que le gouvernement souhaitait reculer l'âge de départ à la retraite, avec un âge pivot fixé à 64 ans à partir de 2027, afin d'équilibrer financièrement le système. Une "ligne rouge" pour les syndicats, y compris la CFDT, qui rejettent en bloc cette idée.

Mais selon le ministre de l'Éducation, "le fondamental de la réforme c'est la retraite à points et le fait d'arriver à plus d'égalité plus de justice entre tous les Français". Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 15 décembre, Jean-Michel Blanquer a ajouté que "la question de l'âge pivot est un des moyens, un chemin que propose le gouvernement" et "la porte est ouverte", a-t-il ajouté.

Le gouvernement tente depuis jeudi 12 décembre de faire revenir à la table des négociations la CFDT, très hostile à "l'âge d'équilibre" (ou âge pivot), dont l'instauration progressive a été annoncée par le Premier ministre, pour atteindre 64 ans en 2027, avec un système de bonus/malus.

Plusieurs membres du gouvernement ont depuis souligné que les négociations restaient ouvertes, comme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, qui a jugé samedi 14 décembre que l'âge pivot était "négociable".