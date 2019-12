publié le 17/12/2019 à 07:03

La durée du conflit qui entoure la réforme des retraites commence à avoir des conséquences difficiles pour certaines professions. La restauration et l'hôtellerie dépendent, par exemple, de l'afflux de touristes à Noël et leur chiffre pourrait se voir fortement impacté par les grèves de trains. D'autres secteurs, en revanche, se frottent les mains. Pour les loueurs de voitures, jamais un mois de décembre n'a été aussi rentable.

C'est le cas dans une agence Rent A Car à Issy-les-Moulineaux. Là-bas, les clients se ruent sur cette alternative aux transports en commun et louer un véhicule devient désormais mission impossible. "C'est très compliqué, je suis en train de regarder sur mon planning et on est complet. On est déjà sur une activité qui est très forte dû aux fêtes de fin d'année, le phénomène est vraiment amplifié par la grève. On a des gens qui préfèrent louer, pour être sûr de se rendre à leur travail. On a une demande de 20% en plus par rapport à d'habitude", confie le responsable de l'agence au micro de RTL.

La pénurie de véhicule gagne même les sites internet des plus grandes marques de location. Chez Hertz ou Europcar, aucune voiture n'est disponible à l'aéroport de Roissy pour la semaine du 23 au 29 décembre. Certaines autres plateformes en profitent et n'hésitent pas à faire flamber les prix. Pour aller fêter Noël en famille, il faudra désormais débourser 1.300 euros minimum pour 4 jours de location.

