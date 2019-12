Grève RATP : les prévisions de trafic du mercredi 18 décembre

publié le 17/12/2019 à 17:09

Ce mardi 17 décembre a été marqué par la grande manifestation, soutenue par une grande partie des syndicats, CGT et CFDT en tête. Une véritable démonstration de force, à la veille d'une rencontre entre les syndicats et le gouvernement. En attendant, le trafic sera encore très perturbé à la RATP.



Sur les lignes 4, 7, 8 (entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot) et 9 (entre Pont de Sèvres et Franklin Roosevelt), ouvertes de 6h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h30, seul 1 métro sur 3 circulera. Pour la ligne 9, 1 métro sur 2 circuleront entre Nation et Mairie de Montreuil. 1 métro sur 5 circulera sur la ligne 3 l'après-midi entre Havre Caumartin et Point de Levallois, et 1 métro sur 4 le matin sur le ligne 11.



Pour les lignes de tramway ouvertes toute la journée, 5 tramways sur 6 circuleront sur la ligne 2, 3 tramways sur 4 circuleront sur la ligne 3b et le trafic sera "quasi normal" sur les lignes 6 et 7.

La ligne 1 sera ouverte de 6h30 à 11h00 et de 14h00 à 19h30 avec 2 tramways sur 3 et une fréquence de 10 minutes. La ligne 3a sera ouverte de 5h30 à 21h avec 2 tramways sur 3 entre Pont du Garigliano et Porte d'Ivry.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera très perturbé mercredi 18 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/MaCB8xH5fK — RATP Group (@RATPgroup) December 17, 2019

Sur le RER A, entre 6h30 et 9h30 et entre 16h30 et 19h00, 1 train sur 2 circulera en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture. Sur le RER B, 1 train sur 3 en moyenne circulera aux mêmes heures. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.

1 bus sur 2 seulement circulera, ainsi que 2 RoissyBus sur 3. Les lignes de métro 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12 et 13 resteront fermées.