Coronavirus : quels sont les départements où il faut porter le masque ?

C'est un été de plus à vivre sous la contrainte du coronavirus. Tandis que l'obligation du port du masque en extérieur avait été supprimée le 17 juin, l'épidémie ne nous aura pas laissé beaucoup de répit. En raison de l'arrivée de la 4e vague et avec elle de la rapide propagation du variant Delta, de nombreux départements et communes ont progressivement décidé de réinstaurer l'obligation du port du masque en extérieur.

En effet, il aura fallu peu de temps pour que le bal des nouvelles restrictions s'ouvre dans l'hexagone. Les Pyrénées-Orientales ont entamé la danse en réinstaurant le port du masque en extérieur dès le 17 juillet. Cette obligation ne concerne pas les plages et les grands espaces naturels. Désormais, ce sont une trentaine de départements qui ont suivi cette voie et adopté de nouveau cette consigne restrictive.

Les départements où le port du masque est obligatoire

- Hautes-Alpes (05) : dans les lieux de forte affluence

- Alpes-Maritimes (06) : dans les lieux de forte affluence

- Ariège (09) : 19 communes dont Pamiers et Foix

- Aube (10) : dans les lieux de forte affluence et hyper-centre de Troyes

- Aude (11) : dans les lieux de forte affluence et cité de Carcassonne

- Corse du sud (2A) : Ajaccio, Porticcio et Baleone

- Haute-Corse (2B) : Bastia, Corte, Calenzana, Calvi, Ile Rousse, Saint-Florent et dans les lieux de forte affluence

- Bouches-du-Rhône (13) : dans tout le département

- Calvados (14) : Deauville, Trouville, Ouistreham, Cabourg

- Charente-Maritime (17) : dans 45 communes du département dont La Rochelle et Rochefort

- Côtes-d'Armor (22) : dans 17 communes du département dont Dinan, Paimpol et Tréguier

- Finistère (29) : dans 21 communes du départements dont Brest et Bénodet

- Haute-Garonne (31) : Toulouse et dans les lieux de fortes affluence

- Gironde (33) : dans 13 communes du département, dont Bordeaux, Arcarchon et Lacanau

- Hérault (34) : dans les lieux de forte affluence

- Ille-et-Vilaine (35) : dans les lieux de forte affluence et Saint-Malo

- Landes (40) : dans 29 communes du département, dont Mont-de-Marsan, Biscarrosse et Dax

- Loire-Atlantique (44) : dans 25 communes du département dont La Baule et Guérande

- Meurthe-et-Moselle (54) : dans 21communes du département, dont Nancy, Pont-à-Mousson et Longwy

- Morbihan (56) : dans les agglomérations de plus de 5.000 habitants

- Nord (59) : dans 9 communes, dont Dunkerque, Bray-Dunes et Grand-Fort-Philippe

- Orne (61) : dans les lieux de forte affluence

- Pas-de-Calais (62) : dans 12 communes du département dont Boulogne-sur-Mer, le Touquet et Calais

- Pyrénées-Atlantiques (64) : dans les communes du littoral basque dont Anglet, Bayonne

- Pyrénées-Orientales (66) : dans tout le département

- Bas-Rhin (67) : dans les 13 communes de plus de 10.000 habitants, dont Strasbourg

- Savoie (73) : dans les lieux de forte affluence et Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville et Chanaz.

- Haute-Savoie (74) : dans les communes de plus de 5.000 habitants et les communes touristiques

- Seine-Maritime (76) : dans tout le département

- Somme (80) : dans 17 communes du département dont Amiens et Favières

- Tarn-et-Garonne (82) : Montauban, Moissac et Castelsarrasin

- Var (83) : dans tout le département

- Vendée (85) : dans 22 communes du département dont L'Aiguillon sur Mer, Noirmoutier et les Sables d'Olonne

- Territoire de Belfort (90) : dans les lieux de forte affluence