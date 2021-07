Coronavirus : faudra-t-il porter un masque avec le passe sanitaire ?

Quand pourra-t-on enlever le masque ? Invité à l'antenne de RTL ce mardi 20 juillet, Olivier Véran a expliqué que "là où il y a le passe sanitaire et où on est sûr que toutes les personnes sont vaccinées complètement ou ont un test PCR très récent et négatif", il sera possible d'enlever le masque.



Le ministre de la Santé a ajouté que la doctrine est en train "d'évoluer". Avec le passe sanitaire, "vous n'aurez plus la nécessité ou l'obligation de porter le masque", a insisté Olivier Véran.

Le ministère du Travail a cependant précisé que les salariés qui travaillent dans ces endroits devront garder le masque. "Le port du masque reste la règle en entreprise. Le passe étant obligatoire à partir du 30 août pour les salariés (des lieux soumis au passe, ndlr), il n'est pas envisagé pour le moment de le supprimer pour ces salariés", a indiqué le ministère.

La fin de l'obligation du port du masque dans les lieux soumis au passe sanitaire figure dans un décret paru ce mardi au Journal officiel. "Les obligations de port du masque (...) ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements" soumis au passe sanitaire, prévoit le texte.