publié le 01/11/2020 à 14:01

Avec le confinement, passer son temps devant un film devient votre soirée idéale. Après nos sélections, totalement subjectives, des meilleurs long-métrages des années 80 et 90, il est temps de passer aux années 2000.

Ah les années 2000, c'était la Trilogie du samedi sur M6, la révolution avec les disquettes, les Minikeums sur France 3, mais aussi Les aventures de Tom-Tom et Nana... Vous vous sentez vieux et vieilles ? Nous aussi. Mais là n'est pas le débat. Ici, vous êtes prêts et prêtes à découvrir les 10 films qui ont marqué le public par leurs histoires d'amour et d'aventures. Retournez au lycée avec Cady dans Lolita Malgré Moi, préparez votre sac pour Barcelone avec Xavier (L'Auberge Espagnole) et rendez-vous sur le terrain de basket avec Monica et Quincy dans Love and Basketball.

Il y a toujours un film des années 2000 pour vous faire passer une belle soirée de confinement. Et cette sélection, encore une fois nous le rappelons totalement subjective, est là pour vous aider à traverser cette période.

1. La trilogie du "Seigneur des Anneaux" de Peter Jackson

Le pitch

Adaptée de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, la trilogie du Seigneur des Anneaux raconte la formidable aventure de la Communauté de l'Anneau, un groupe de Hobbits, un elfe, un nain, un mage et un futur roi, pour sauver le monde du maléfique Sauron.

Pour qui ?

Les fans de fantasy, des films épiques, de magie et de longues épopées dans des paysages à couper le souffle.

Pourquoi la (re)voir en 2020 ?

Classique parmi les classiques, cette trilogie vous tiendra en haleine pendant 9 heures et 18 minutes devant votre écran et 11 heures et 32 minutes si vous regardez les versions longues des trois films. L'adaptation cinématographique d'un roman est toujours un pari risqué. Encore plus lorsque ce roman se divise en trois parties, et qu'il jouit d'un véritable culte mondial. C'est pourtant la prouesse qu'a réalisée Peter Jackson en donnant vie aux personnages du Seigneur des anneaux, de J.R.R. Tolkien.

Où la voir ?

Netflix

2. "Le journal de Bridget Jones" de Sharon Maguire et "L'âge de raison" de Beeban Kidron

Le pitch

Bridget Jones (Renée Zellweger) trentenaire britannique se retrouve célibataire au grand dam de son entourage. À coups de verres de rouge et soirées en pyjama, Bridget Jones essaye tant bien que mal d'avoir une vie "équilibrée". Jusqu'au jour où sa route croise celle de l'antipathique Mark Darcy (Colin Firth) alors qu'elle pense être amoureuse de Daniel Cleaver (Hugh Grant).

>

Pour qui ?

Celles et ceux qui passeront le confinement célibataires mais qui ont décidé de voir cela du bon côté, les fans des comédies britanniques.



Pourquoi les (re)voir en 2020 ?

Être une femme célibataire à 30 ans n'est plus une tare comme le vit Bridget dans le premier film et c'est tant mieux. Mais, c'est toujours un plaisir réconfortant de (re)voir ses déboires sentimentaux, ses boulettes et ses dialogues piquants avec Mark Darcy. Sans oublier les répliques cultes de cette comédie qui vous fera rire telles "Ce qui est bien avec la trentaine, c'est que maintenant, au moins, je tiens l'alcool" ou encore "Je veux dire que je vous aime beaucoup. Telle que vous êtes".



Où les regarder

Netflix et Canal+

3. "Nos Jours Heureux" d'Eric Toledano et Olivier Nakache

Le pitch

Été 1992, Vincent Rousseau (Jean-Paul Rouve) dirige sa première colonie de vacances. Tout stressé, il n'est pas trop aidé par son équipe d'animateurs et d'animatrices dont Nadine (Marilou Berry) qui n'a pas son diplôme d'infirmière, Daniel (Lannick Gautry) qui veut draguer Lisa (Julie Fournier), Caroline (Joséphine de Meaux) hyper timide et Truman (Guillaume Cyr ), l'animateur québécois qu'il ne comprend pas. Heureusement, Joseph (Omar Sy) est là pour l'épauler dans ce foutoir, face aux enfants horriblement attachants mais très turbulents.



Pour qui ?

Si vous êtes allés en colonie de vacances dans votre jeunesse, si vous avez été animateur ou animatrice pour les enfants pendant un été, si vous rêvez de passer le Bafta.



Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

Naturellement pour les répliques de Caroline à partir du moment où elle sort de sa timidité, tous les enfants du film qui sont hilarants, touchants et qui vous rappelleront peut-être celui ou celle que vous étiez à leurs âges. Pour tout ce soleil dans le film, ces acteurs au sommet et les bonnes énergies qu'ils transmettent. Nos jours heureux est rempli de nostalgie, d'amour, d'humour, et c'est tout ce dont on a besoin en ce moment.



Où le regarder

Canal+, Orange VOD

4. "Snatch, tu braques ou tu raques" de Guy Ritchie

Le pitch

Difficile de résumer une intrigue qui passe du tout au tout. Mais, disons que c'est l'histoire d'un diamant de 84 carats volé à Anvers pour un mafieux new-yorkais et qui doit être livré à Londres. Sauf que rien ne se passe comme prévu, car tout le monde essaye d'entuber tout le monde.

>

Pour qui ?

Les fans d'Arnaques, Crimes et Botaniques, le premier film de Guy Ritchie, des films d'action complètement loufoques et des musiques de Massive Attack, Madonna, Oasis et Mirwais.



Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

D'abord pour le rôle de Brad Pitt qui incarne Mickey O'Neil et dont l'accent est absolument à écouter dans la version originale, puis pour l'intrigue décousue mais prenante, remplie de punchlines. Ce film rassemble tout le talent de Guy Ritchie avec une plongée dans le milieu de la pègre avec un style visuel inimitable et une bande-son prenante. Snatch, tu braques ou tu raques, ne déçois pas.



Où le regarder

Canal+, VOD Orange

5. "Good Morning England" de Richard Curtis

Le pitch

Le film raconte l'histoire vraie de de Radio Caroline, une radio pirate britannique de 1964 à 1990. L'intrigue se situe en 1966 lorsque le rock opère sa révolution dans le monde et notamment au Royaume-Uni, même si la BBC lui consacre moins de 45 minutes de diffusion quotidienne. Radio Rock émet depuis un bateau dans les eaux internationales du rock et des chroniques qui seraient censurées sur une radio nationale. Et à bord, c'est la fête non stop.



Pour qui ?

Si vous aimez le rock, si vous avez envie d'en savoir plus sur les standards de ce genre musical et de la révolution qu'il a créé à son arrivée.



Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

Pour le casting, notamment les personnages campés par Philip Seymour Hoffman (le Comte), Bill Nighy (Quentin) et Nick Frost (Dr Dave), mais aussi pour cette histoire d'amour de la musique, qui rassemble quelle que soit la période que vous traversez. Aucun geste barrière n'est respecté à bord de ce bateau du love, sex and rock'n'roll, et c'est un plaisir de découvrir cette famille particulière qui essaye de faire vivre la musique.



Où le regarder

Canal+, VOD Orange

6. "Lolita Malgré Moi" de Mark Waters

Le pitch

Après avoir vécu en Afrique et suivi une scolarité à la maison, Cady (Lindsay Lohan) et sa famille emménagent aux États-Unis. Cady va faire sa rentrée au lycée, un monde dont elle ignore les règles. Heureusement, elle est accueillie avec bienveillance par Janis (Lizzy Caplan) et Damian (Daniel Franzese), traités comme des parias par le reste du lycée, pour leurs identités sexuelles. La vie de Cady bascule lorsqu'elle devient le centre d'attention des Plastiques, les filles les plus populaires du lycée, dirigée par la redoutable Regina (Rachel McAdams).



Pour qui ?

Si vous aimez les rom-com et les teen movies, Lindsay Lohan, le gloss et les vannes de Tina Fey.



Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

Lolita Malgré Moi est loin d'être une comédie à l'eau de rose pour les ados. Il a réussi à traverser les années et est devenu une véritable référence pour les anonymes (comme nous) et les stars. Exemple : en 2019 dans son clip Thank U, Next, Ariana Grande recrée le personnage de Regina George et Kris Jenner campe le rôle de la mère de Regina, jouée dans le film par Amy Poehler. Plus encore, Lolita Malgré Moi est devenu populaire grâce à ses répliques courtes et percutantes, qui sont réutilisables dans nos conversations (les fans du film savent que la date du 3 octobre est une anthologie).



Où le regarder

Netflix, Amazon Prime Video

7. "L'auberge espagnole" et "Les Poupées Russes" de Cédric Klapisch

Le pitch

Xavier (Romain Duris) rêve d'être écrivain, mais sa famille préfère qu'il travaille au ministère des Finances. Heureusement, un ami de son père lui conseille de devenir bilingue pour augmenter ses chances d'être embauché. Xavier part donc pour Barcelone en Erasmus et se met en colocation avec des étudiants de différentes nationalités Wendy (Kelly Reilly),

Alessandro (Federico D'Anna), Soledad (Cristina Brondo), Lars (Christian Pagh), Tobias (Barnaby Metschurat) et fait la rencontre d'Isabelle (Cécile de France) en salles de cours.



Pour qui ?

Si vous êtes vous aussi partis en Erasmus et que vous avez envie de vous rappeler cette partie de votre vie, mais aussi si vous n'avez pas fait de cursus à l'étranger et que vous voulez en savoir plus sur le sujet.



Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

Avec L'Auberge espagnole, Cédric Klapisch a réalisé un film intemporel sur un sujet qui concerne beaucoup de monde : la vie étudiante, qu'elle se soit passée à l'étranger pendant un cursus, ou dans votre ville natale. Et avec cette périod eoù les voyages

à l'étranger est impossible, cela vous permettra de flâner dans les rues de Barcelone depuis votre canapé et d'admirer le talent de Romain Duris et Cécile de France. Ne manquez pas non plus la suite de la vie de Xavier dans Les Poupées Russes, avec un passage à l'adulte plus que compliqué.



Où le regarder

Netflix, Canal+

8. "Love and Basketball" de Gina Prince-Bythewood

Le pitch

Depuis leur enfance, Monica (Sanaa Lathan) et Quincy (Omar Epps), qui sont voisins, rêvent de devenir des joueurs professionnels de basket. Monica donne tout pour arriver à ce niveau, puisqu'elle subit les remarques sexistes alors que Quincy évolue naturellement sur le terrain. Alors que les deux protagonistes repoussent les limites de leurs corps pour atteindre leurs objectifs, leurs émotions viennent tout chambouler.



Pour qui

Si vous aimez le basket, les héroïnes qui veulent dégommer le patriarcat et le cinéma engagé de Spike Lee qui produit Love and Basketball.



Pourquoi le (re)voir en 2020

L'histoire d'amour de Love and Basketball est présenter sans filtre, tout comme le processus pour devenir un et une pro du basket. Le film présente comment ce rêve de sportif professionnel affecte tous les aspects de la vie de Monica et de Quincy. Plus encore, Love and Basketball montre toutes les batailles que doivent mener les sportives en milieu professionnel et offre une réflexion sur l'égalité des sexes.



Où le regarder

Amazon Prime Video

9. "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" d'Alain Chabat

Le pitch



Pour clouer le bec à Jules César (Alain Chabat) et prouver la grandeur du peuple égyptien sur les Romains, Cléopâtre (Monica Bellucci) annonce la construction d'un palais en trois mois en plein désert. Elle demande à l'architecte Numérobis (Jamel Debbouze) de réaliser ce projet. Se sentant incapable de respecter les délais, il part en Gaule demander de l'aide à Panoramix (Claude Rich). Le druide embarque sa potion magique, Astérix (Christian Clavier), Obélix (Gérard Depardieu) et Idéfix dans cette aventure.

>

Pour qui ?

Les fans des aventures d'Astérix et Obélix en bandes dessinées, celles et ceux qui apprécient les sketch de Jamel Debbouze et l'univers de l'Égypte de Cléopâtre remanié à l'époque des années 2000.



Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

Dès sa sortie en 2002, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est un carton au box-office. Alain Chabat réussi avec cette deuxième adaptation en prises de vues réelles des aventures des deux Gaulois, à entraîner le public dans un univers plein de références à notre époque, mais aussi à la pop culture. Difficile de ne pas connaître le long monologue d'Édouard Baer (Otis) à la question : "C'est une bonne situation ça scribe ?". Une comédie française qui vous remontera le moral.



Où le regarder

Canal+

10. "(500) jours ensemble" de Marc Webb

Le pitch

"C'est l'histoire d'un garçon qui rencontre une fille ; ce n'est pas une histoire d'amour". Ainsi démarre le film de Marc Webb centré sur la rencontre de Tom, le romantique (Joseph Gordon-Levitt) et Summer (Zooey Deschanel), qui ne croit plus à l'amour. On assiste aux 500 jours de ses deux protagonistes, mêlant toutes les étapes, les disputes et les doutes que peuvent rencontrer deux personnes qui partagent un bout de leur cœur.



Pour qui ?

Si vous aimez les comédies qui ne sont pas romantiques, les histoires d'amour surprenantes et les chansons de The Smiths, Patrick Swayze, Carla Bruni et Simon et Garfunkel.



Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

Parce qu'il propose un autre regard sur les histoires d'amour, plus réaliste. Tom apprend tout au long de ces 500 jours que son bonheur ne peut pas dépendre uniquement de Summer, qu'il ne peut pas la forcer à l'aimer et que ce n'est pas parce que leur histoire démarre bien et qu'elle continuera sur cette lancée. C'est un film pour relativiser, pleurer, rire et continuer de s'émanciper de la culture des précédentes rom-com nous disant qu'on ne peut être heureux qu'en couple.



Où le regarder

Amazon Prime Video