publié le 10/10/2018 à 15:05

Les fans de Virginie Despentes trépignent d’impatience. Et ce n'est pas en attendant un nouveau livre de la romancière. Cette fois-ci, l’attention est portée sur l'adaptation en série de la saga best-seller de la romancière, Vernon Subutex. Les aventures du disquaire SDF vont être portées à l'écran par Canal+, sous la direction de la réalisatrice Cathy Verney.



Mais c'est surtout dans le rôle-titre que sera scrutée la performance de Romain Duris. C'est en effet à lui qu'incombera la charge de donner vie au personnage né sous la plume de Virginie Despentes, et qui a trusté la tête les classements de ventes de livres avec la trilogie Vernon Subutex. Le comédien a d'ailleurs publié sur son compte Instagram une photo sur laquelle on le découvre dans la peau du personnage.

Romain Duris sera accompagné de Céline Sallette dans le rôle de La Hyène, Flora Fishbach dans la peau d'Anaïs, Laurent Lucas interprétera Dopalet et Philippe Rebbot dans le costume de Xavier. Canal+ prévoit de diffuser les neuf épisodes de trente minutes au début de l'année 2019.