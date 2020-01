publié le 08/01/2020 à 10:10

Partez pour un voyage au pays des hobbits, des elfes et des orques. C'est tout l’intérêt de l'exposition Tolkien, voyage en Terre du Milieu jusqu'au 16 février 2020 à la BNF à Paris.

Tolkien, voyage en Terre du Milieu ce n'est pas que du fantastique. Les 3 commissaires de l'expo Tolkien ont conçu ça comme un voyage, au cœur de la géographie imaginaire de l’écrivain J.R.R. Tolkien. "Tolkien est un auteur qui a eu une influence absolument considérable dans tous les domaines de la société, de la littérature, des arts au XXe siècle. D'une certaine manière, c'est le grand-père d'Harry Potter, de Game of Thrones, mais aussi de Star Wars, de toute la littérature de fantasy moderne", explique Vincent Ferré professeur de Littérature générale et comparée à l'université paris Est-Créteil, un des trois commissaires de Tolkien, voyage en Terre du Milieu.

Tout au long du parcours, on découvre des manuscrits, des dessins originaux qui permettent de mieux comprendre comment à travaillé Tolkien, philosophe et universitaire. Vous découvrirez "un premier espace avec manuscrits et dessins de Tolkien et dans une deuxième partie des objets qui viennent pour la plupart des collections des bibliothèques nationales de France, qui viennent simplement éclairer l'imaginaire", poursuit Frédéric Manfrin, conservateur en chef au département philosophie, histoire et sciences de l'homme à la BNF.

L'exposition est grand public, parce qu'au-delà de la dimension "magique" dans l'oeuvre de Tolkien, c'est de nous dont il parle, ces histoires sont finalement plus réelles que jamais.