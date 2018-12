publié le 03/12/2018 à 19:01

C'est un torrent de pop-culture qu'Ariana Grande a créé avec son clip Thank U, Next. Dans sa chanson, la chanteuse américaine réglait très directement ses comptes avec ses ex et offrait au monde une ode à l'indépendance. Efficace, rythmée, le clip ne pouvait pas être un échec. Mais Ariana Grande a fait bien plus qu'une jolie chorégraphie et quelques plans serrés pour souligner la parfaite symétrie de son visage. Elle a compilé plusieurs grands noms de la comédie romantique de ces dernières décennies pour rejouer des scènes et créer son clip : Lolita malgré moi, American Girls, 30 ans sinon rien et La Revanche d’une blonde.



Résultat ? De quoi rendre les internautes fous d'amour. Thank U, Next a dépassé Look What You Made Me Do de Taylor Swift dans le classement des clips musicaux les plus vus sur YouTube en 24 heures. Manifestement le public aime les règlements de compte et les vidéos pleines de références.

Des scènes reproduites à la perfection

Que voit-on dans ce clip ? Le livre rose bonbon de Regina George dans Lolita malgré moi avec tous les dossiers du lycée, transformé en catalogue de dossiers sur les ex de la chanteuse. Des acteurs du film font leur grand retour en reprenant leurs rôles comme Stefanie Drummond et Jonathan Bennett. Ce dernier n'a d'ailleurs pas pris une ride. Dans la séquence faisant hommage à La Revanche d'une blonde, Ariana Grande a aussi récupéré Jennifer Coolidge (2 Broke Girls) qui a repris son rôle de manucure.

Se mêlent aux stars d'hier, celles d'aujourd'hui avec deux youtubers célèbres : Colleen Ballinger alias Miranda Sings et le chanteur Troye Sivan, petite comète de la pop avec lequel Ariana Grande a déjà collaboré sur Dance To This. Le caméo le plus incroyable est certainement celui de Kris Jenner (mère de la tribu Kardashian-Jenner qui prend le rôle de mère gênante, tenu initialement par Amy Poehler).



Les références se multiplient ensuite lorsqu'Ariana Grande reprend le rôle de Reese Witherspoon dans La Revanche du blonde ou celui de Jennifer Garner dans 30 ans sinon rien. Cheveux, tenue, maison de poupée, oreille qui dépasse, la chanteuse n'oublie aucun détail...même dans les mouvements de la chorégraphie culte de Noël.

> "thank u, next" Compared To Real Movie Scenes (13 Going on 30, Mean Girls...