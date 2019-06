publié le 24/06/2019 à 13:03

Quand on crie au loup, c'est le second long métrage très réussi de Marilou Berry après Joséphine s'arrondit sorti en 2015. La comédienne, qui est devenue maman pour la première fois en novembre dernier d'un petit garçon prénommé Andy, a choisi de faire un film pour enfants. Elle explique :

Big, Splash, Les Goonies, Toy Story, Indiana Jones (...) Parce qu’en plus d’être des films pour enfants, ils peuvent être appréciés par tous les publics Marilou Berry Partager la citation





Pour porter cette comédie, la réalisatrice de 36 ans a fait appel à Gérard Jugnot. Les deux artistes avaient déjà collaboré pour les besoins de la mini-série Merlin diffusée sur TF1 en 2012. Au casting, on retrouve également : Bérengère Krief, Nicolas Wanczycki, Thomas VDB, Julien Boisselier ou encore le jeune Noé Wodecki, qui fait ses premiers pas au cinéma. Quand on crie au loup débarquera dans les salles obscures le 03 juillet prochain.

"Quand on crie au loup", de et avec Marilou Berry (03 juillet)

L'histoire : Victor Bogomil (Noé Wodecki), 12 ans, vit seul avec son grand-père, gardien d’immeuble. Il passe le plus clair de son temps à se faire peur en inventant des histoires invraisemblables : un jour, c’est la police qui est appelée pour des cambrioleurs qui seraient entrés dans la cave par effraction, le lendemain c’est les pompiers pour un début d’incendie qui menacerait tout l’immeuble… Bref, Victor a une imagination très fertile et son entourage n’en peut plus. Jusqu’au jour où deux braqueurs en cavale (des vrais !) s’introduisent dans l'immeuble. Mais à force de crier au loup plus personne ne le croit, Victor va devoir se débrouiller tout seul.

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Quand on crie au loup" - Bande

