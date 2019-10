Cécile de France: "Notre société est trop rationnelle"

publié le 24/10/2019 à 16:24

C'est l'une des comédiennes les plus douées et les plus éclectiques de sa génération ! Après le drame sentimentale Mademoiselle de Joncquières, après la comédie déjantée Rebelles, Cécile de France nous surprend avec son nouveau film, Un monde plus grand, réalisée par Fabienne Berthaud. L'actrice belge y interprète une jeune veuve qui s'initie à la transe chamanique. Inspiré d'une histoire vraie (Mon initiation chez les Chamanes de Corine Sombrun, publié aux Éditions Albin Michel), ce film nous plonge au cœur de la culture traditionnelle mongole, là où les hommes n'ont pas encore perdu le contact avec la nature... Une expérience qui a durablement marqué Cécile de France, comme elle le raconte à Stéphane Bern et toute son équipe !

Un monde plus grand

"Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son initiation… et découvrir un monde plus grand."

> UN MONDE PLUS GRAND Bande Annonce (2019) Ludivine Sagnier, Cécile de France, Drame

Le live d'Imany: Demain, la chanteuse sort un très beau coffret comprenant un CD live, un DVD de ses concerts au Casino de Paris captés en juin 2018 et un mini album de 4 inédits. A cette occasion, elle interprète un de ses nouveaux titres, « Hey little sister », en direct et en public dans « A La Bonne Heure ! ».

Imany Crédit : Live

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Sandrine Sarroche et Patrice Carmouze !