"Le Seigneur des Anneaux" : ce que l'on sait déjà de la (très attendue) série Amazon

publié le 09/06/2020

Le tournage de la série du Seigneur des Anneaux d'Amazon devrait bientôt reprendre, comme le précise la chaîne américaine NBC News. Une nouvelle qui réjouira les fans de la Communauté de l'Anneau qui attendent avec impatience d'avoir de plus amples informations sur le sujet.

Annoncée en 2018, cette série devrait être diffusée à partir de 2021 et comptera 20 épisodes pour la première saison, comme le précise le média américain Screen Rant. Elle est tournée en Nouvelle-Zélande, pays qui avait accueilli les tournages des films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Ce dernier ne réalise pas ce prochain show, mais aide les scénaristes et prend le rôle de conseiller, tant son savoir sur l'univers de J.R.R. Tolkien est immense.

Ce sont Patrick McKay et John D. Payne qui sont les showrunners de la série, dont le nom officiel n'a pas encore été dévoilé. Ils sont des habitués des blockbusters puisque sur leur CV figurent Star Trek 4, Godzilla Vs Kong et Jungle Cuise. Quant aux deux premiers épisodes, ils seront réalisés par Juan Antonio Bayona, à qui l’ont doit Jurassic World : Fallen Kingdom. Outre ces informations, que sait-on aussi du cœur de la série ? Préparez-vous à un voyage aux confins de la Terre du Milieu.

L'intrigue se déroulera pendant le Deuxième Âge

Pour ce qui est du Seigneur des Anneaux, le grand public est surtout au courant des événements de ce que J.R.R. Tolkien appelait le Troisième Âge. Cette période historique commence lors de la défaite de Sauron, lorsqu'Isildur trancha la main du Seigneur des Ténèbres pour lui retirer son précieux anneau.

La série que prépare Amazon dans cet univers fantastique ne sera pas une redite de cette quête mythique. Pour des raisons de droits (et parce qu'il serait périlleux de refaire ce que Peter Jackson a très bien fait), la série télé va se charger de mettre en images les éventements du Deuxième Âge.

C'est durant cette période, qui va durer quelque 3.440 ans, que les anneaux magiques que l'on connaît bien vont être forgés. C'est aussi durant le Deuxième Âge que les destins des elfes et des hommes vont prendre deux directions très différentes. Le Deuxième Âge se termine avec la grand bataille qui est contée au début du Seigneur des Anneaux, lorsqu'Isildur récupère l'Anneau de Sauron avant de le conserver pour lui malgré les implorations d'Elrond...

Un casting de nouvelles têtes

Vous ne connaissez pas encore leurs noms et leurs visages et pourtant ils vont incarner les personnages qui ne manqueront pas de crever l'écran dans les prochaines années. Les studios Amazon ont dévoilé le 14 janvier 2020 une quinzaine de noms des acteurs qui ont été appelés à jouer dans l'adaptation du Seigneur des Anneaux.



‘Lord Of The Rings’: Amazon Studios Sets Series Cast – TCA https://t.co/J3P7Ac8oTh pic.twitter.com/h9en1BjyUe — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 14, 2020

Les acteurs et actrices qui seront les hommes, les elfes et les sorciers de demain dans ce projet au budget d'un milliard de dollars dont : Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman. Aucun de ces noms ou visages n'est particulièrement connu du grand public. Amazon semble miser sur la fraîcheur et des carrières encore neuves ou, du moins, loin des blockbusters hollywoodiens.





Les amateurs de fantasy reconnaîtront tout de même Morfydd Clark qui a un rôle très secondaire dans la récente adaptation de La Croisée des Mondes de HBO, His Dark Materials. Robert Aramayo et Joseph Mawle sont quant à eux des anciens de la série Game of Thrones. Ils y jouaient de petits rôles : Ned Stark jeune et l'oncle de Jon Snow, Benjen Stark. D'ailleurs, Joseph Mawle aura un rôle-clef dans cette nouvelle aventure.

Un milliard de dollars pour Sauron

Le budget d'un milliard de dollars qui est prévu devrait offrir du grand spectacle pour peu que les réalisateurs et acteurs soient talentueux. Il faudra conquérir le grand public, profiter de décors naturels spectaculaires (et qui ont l'avantage de ne pas vieillir avec le temps), avoir des acteurs brillants et respecter l'esprit de l'oeuvre de Tolkien. Sans ce dernier élément, la colère des fans pourrait s'abattre rapidement sur cette série.