VIDÉO - Brad Pitt et Jennifer Aniston réunis pour la bonne cause

C'est une réunion virtuelle au casting cinq étoiles. Dans la soirée du 17 septembre 2020, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Morgan Freeman, Sean Penn, Shia LaBoeuf, Ray Liotta, John Legend, Matthew McConaughey, Henry Golding et Jimmy Kimmel se sont donné rendez-vous pour l'événement Fast Times at Ridgemont High.



Une heure de dialogues entre ces personnalités qui font partie des plus grandes stars d'Hollywood pour lever des fonds pour le CORE, qui lutte contre le coronavirus aux États-Unis et REFORM Alliance engagée pour la réforme de la justice pénale aux États-Unis. Les stars se sont prêtés au jeu qui consistait à recréer des répliques du film Fast Times at Ridgemont High (Ça chauffe au lycée Ridgemont) sorti en 1982, avec Sean Penn au casting.

L'événement était présenté par Dane Cook et le texte lu par Morgan Freeman. Une douzaine de scènes cultes de Ça chauffe au lycée Ridgemont ont été ainsi rejouées par ce casting XXL. Bien entendu, la plupart des yeux des spectateurs et spectatrices étaient focalisés sur Brad Pitt et Jennifer Aniston. L'ex couple phare d'Hollywood s'est retrouvé dans la bonne humeur, plusieurs mois après leurs retrouvailles attendrissantes aux SAG Awards 2020.