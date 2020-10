publié le 05/10/2020 à 12:48

Si vous êtes né entre le 23 octobre et le 22 novembre n'imaginez pas pouvoir travailler de si tôt avec Madonna. Le DJ français David Guetta l'a appris de la plus brutale des manières alors qu'il s'apprêtait à créer un album avec la reine de la pop.

"J'ai fait un remix pour Madonna il y a très longtemps [Revolver en 2009, ndlr] et je gagne un Grammy pour le remix, raconte le DJ, invité par les Youtubeurs Mcfly et Carlito à évoquer ses plus improbables anecdotes. Elle m'appelle après. Elle me dit qu'elle adore ce remix et elle me propose de produire son prochain album."

"J'arrive au déjeuner. Ça se passe super bien. On parle de tout, de musique, de ce qu'elle veut faire avec l'album. Comment elle voit le truc, quelles sont mes idées... Super sympa, continue David Guetta. C'est juste elle et moi. Très relax, très cool. On déjeune. Ça se passe très bien. On se fait écouter de la musique et on se dit quand est-ce qu'on commence à travailler sur l'album ? On arrive au café et là elle me dit : 'À propos, c'est quoi ton signe astrologique ?' Je lui réponds 'Scorpion'. Tout à coup, elle fait une tête... Et elle me dit : 'Je suis désolée, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. C'était un plaisir de te connaître. Au revoir'."

Une histoire véridique que le DJ a avoué n'avoir jamais raconté publiquement. "J'étais complètement sidéré. J'étais content d'avoir déjeuné avec Madonna et voilà, c'était pas très très grave", conclut-il, philosophe. Manifestement, il ne serait pas bon pour les Gémeaux comme Madonna de passer trop de temps avec des natifs du Scorpion.

Pourtant, John Benitez, l'un des producteurs de son premier album sorti en 1983, était lui aussi Scorpion, tout comme Mirwais Ahmadzaï qui a produit American Life (2003) et Confessions on a Dance Floor (2005). Des albums importants dans la carrière de l'Américaine. Madonna a aussi probablement connu une myriade de danseurs, designers, musiciens, décorateurs, ingénieurs du son, attachés de presse Scorpions qui n'ont jamais eu à fournir leur thème astral pour collaborer avec la star...