publié le 06/12/2019 à 10:35

"Moi je dois remercier ce pays qui me donne toute cette affection et toutes ces belles paroles. J'ai reçu beaucoup de cadeaux de la part de ce pays. C'est très touchant pour moi." Invitée sur le plateau de l'émission C à Vous sur France 5 jeudi 5 décembre, la comédienne et mannequin italienne Monica Bellucci a fait une déclaration d'amour sincère et spontanée à la France, pays où elle a vécu et auquel elle reste toujours très attachée.

"Vous savez, quand on est dans un pays qui n'est pas le sien et qu'on est reçu comme ça, qu'on a le vrai public avec nous et qu'on ressent ça, c'est très, très fort" a-t-elle expliqué en réponse aux compliments de Jean-Pierre Elkabach qui commentait la couverture du magazine l'Officiel où figure la comédienne de 55 ans.

Née en Italie, à côté de Pérouse, Monica Bellucci a connu le succès en France, où elle aura effectué la majeure partie de sa carrière.