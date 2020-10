publié le 28/10/2020 à 11:14

Céline Dion bientôt au cinéma, vous ne rêvez pas. Comme le révèle le média américain Deadline, la star incontournable de la musique qui fait danser et pleurer des générations de fans depuis ses fans, partagera l'affiche avec Priyanka Chopra (Matrix 4) et Sam Heughan (Outlander).

Le trio est annoncé dans la comédie romantique Text For You, adapté du film allemand SMS für dich, sorti en 2016, lui-même adapté du roman de l'auteure Sofie Cramer. Il raconte l'histoire de Clara, dont le fiancé Ben est décédé. Pour surmonter son deuil, elle se met à envoyer des messages d'amour à l'ancien numéro de Ben. Sauf que ce numéro est désormais celui de Sven, lui aussi endeuillé, dans la même ville que Clara. Ils décident de se rencontrer. Boum c'est le coup de cœur, mais ils sont incapables de se détacher du passé.

Deadline précise que dans cette version britannique du film, la musique, les paroles et l'influence de Céline Dion vont permettre aux deux tourtereaux de se lancer dans cette nouvelle histoire amour. On ignore encore les dates de production et de sortie de Text for You. Une chose semble certaine : il faudra préparer les mouchoirs.