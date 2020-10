publié le 28/10/2020 à 14:32

Nicolas Maury. Depuis plusieurs semaines, le nom de l'acteur français de 40 ans est partout. Et pour cause, il a une double actualité : son retour dans la saison 4 de Dix pour cent et son premier film, Garçon chiffon, en salles ce 28 octobre et sélectionné pour le Festival de Cannes 2020.

Né à Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne, Nicolas Maury démarre sa carrière avec un petit rôle dans Ceux qui m'aiment prendront le train en 1998 de Patrice Chéreau. L'acteur suit alors les cours du Conservatoire National de Bordeaux. Il part ensuite pour Paris où il est diplômé en 2004 du Conservatoire National d'Art Dramatique. On le découvre dans un rôle plus important, celui de Gauthier dans Les Amants réguliers de Philippe Garrel, où il partage l'affiche avec Louis Garrel et Clotilde Hesme. En 2006, Nicolas Maury tourne pour Olivier Assayas dans Paris, je t'aime avec l'actrice américaine Maggie Gyllenhaal.

Les années suivantes, il passe du cinéma d'auteur, au drame et à la comédie, où il côtoie les futurs noms du cinéma tels Vincent Lacoste dans Les Beaux Gosses et les icônes "historiques" comme Isabelle Huppert dans My Little Princess (sélectionné au Festival de Cannes).



Un premier rôle principal dans "Let My People go !" pré-sélectionné au César

Son premier rôle principal lui est donné en 2011 dans Let my people go ! de Mikael Buch. Nicolas Maury surprend, touche et fait rire le public en y incarnant Ruben, un jeune homme qui quitte la Finlande après avoir été largué par son petit ami. Il retrouve sa famille aimante, mais un peu trop étouffante et c'est le début "d'une mauvaise blague juive", selon ses mots dans le film. Ce rôle lui permet d'être pré-sélectionné pour le César du Meilleur espoir.

> Let my people go ! - Mikael Buch (2011)

La consécration avec "Dix pour cent"

Après ses débuts au cinéma, Nicolas Maury fait une entrée remarquée dans la série Dix pour cent, en 2015. Dans l'agence ASK, il incarne Hervé, d'abord l'assistant de l'agent Gabriel (Grégory Montel) dont il gère la vie professionnelle, personnelle, avec humour, cynisme et passion. Hervé est sans aucun doute l'un des personnages les plus appréciés de la série, grâce au jeu d'acteur de Nicolas Maury.

Besoin de vous rafraîchir la mémoire avant l'arrivée de la saison 4 ?



Pas de problème ! Voici un Récap de la saison 3 de #DixPourCent ! Pratique si vous n'avez pas le temps de revoir les épisodes !👍 pic.twitter.com/7Ori9nS9Vp — DIX POUR CENT (@dixpourcent_F2) October 15, 2020

Son amitié avec Noémie (Laure Calamy), sa rivalité puis sa collaboration avec Camille (Fanny Sidney), sans oublier ses répliques cinglantes sont de véritables pépites. Dans la nouvelle saison 4, Hervé est maintenant un agent de stars, prêt à dénicher les nouveaux talents pour sauver ASK de la faillite, sans pour autant laisser tomber son franc-parler.

Parallèlement à sa carrière dans Dix pour cent, Nicolas Maury poursuit sa carrière au cinéma où il partage l'affiche avec Vanessa Paradis dans Un couteau dans le cœur, sélectionné pour la Palme d'Or de 2018. L'année suivante, il est à l'affiche de Perdrix, comédie hilarante et romantique avec Swann Arlaud, Maud Wyler et Fanny Ardant, et des Envoûtés avec Nicolas Duvauchelle et Sara Giraudeau.

> Perdrix – Bande-annonce VF (2019)

Avec "Garçon chiffon", il réussit son premier film

Nicolas Maury possède désormais la casquette de réalisateur. Dans Garçon chiffon, il joue avec Nathalie Baye qui incarne Bernadette, sa mère. Nicolas Maury est Jérémie, un jeune réalisateur dont la carrière stagne par sa vie amoureuse et sa jalousie maladive. Jérémie quitte alors son appartement et son compagnon pour se ressourcer chez sa mère dans le Limousin. Mais ce retour dans le cocon familial n'est pas de tout repos et réveille les blessures du passé.



> GARÇON CHIFFON Bande Annonce (2020) Nathalie Baye, Nicolas Maury

Comme l'explique Stéphane Boudsocq, journaliste RTL dans Laissez-vous Tenter: "Garçon chiffon est un film étonnant, touchant et tendrement cruel, on y rit, on y est ému et on y croise aussi Arnaud Valois (120 battements par minute), Laure Calamy (Dix pour cent) ou même Jean-Marc Barr (Le Grand Bleu)".