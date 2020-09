2. "Ghost", le film avec Demi Moore et Patrick Swayze a marqué les années 90

publié le 29/09/2020 à 20:33

Une scène de poterie mémorable, le couple fusionnel Demi Moore et Patrick Swayze, une histoire mêlant surnaturel et comédie romantique… Ghost a marqué plusieurs générations de spectateurs. W9 rediffuse ce classique des années 90 ce mercredi 29 septembre à 21 heures.

Trente ans après sa sortie en salles, le long-métrage de Jerry Zucker continue de fasciner grâce à son atmosphère mystérieuse, fantastique... et son histoire improbable. Sam Wheat (Patrick Swayze), un banquier new-yorkais, et Molly (Demi Moore), sculptrice, viennent d'emménager dans un loft à Manhattan. Ils nagent en plein bonheur. Mais un soir, Sam est assassiné en pleine rue. Avec l’aide d’une voyante bien azimutée, il va rentrer en contact de l’au-delà avec sa compagne pour découvrir qui l’a tué.

On passe régulièrement du rire aux larmes dans Ghost, entre les scènes hilarantes avec Whoopi Goldberg (l’actrice campe Oda, la voyante), les grands moments de romance, et surtout pas mal de bons sentiments.

Produit avec un budget de 22 millions de dollars, Ghost a connu un succès aussi retentissant qu’inespéré. Fraîchement accueilli par la critique, le film a été le deuxième plus gros succès d’une année 1990 pourtant particulièrement riche, entre Terminator 2, Danse avec les loups et La Belle et la bête de Disney. Il a récolté 505,7 millions de dollars de recettes.

Une scène ancrée dans les mémoires

Si Ghost s’est hissé au rang de film culte, c’est d’abord est avant tout grâce à sa fameuse scène de la poterie. Cette scène est ancrée dans la mémoire collective. Un moment sensuel en diable : Molly est seule en train de faire de la poterie en pleine nuit, avant d’être rejointe par Sam. Ce dernier se place derrière elle, puis passe ses mains devant pour l'accompagner dans son activité. Ensemble, ils tripotent la poterie au son de l'Unchained Melody des Righteous Brothers.

À l’écriture, rien ne prédestinait cette scène à devenir culte. Elle devait même être enchaînée avec une autre où le couple fait l’amour sur le plancher. Mais la tension érotique qui émane de ce moment dès les répétitions pousse le réalisateur Jerry Zucker à ne pas la tourner et à renvoyer chez elle le body double prévu pour Demi Moore. "C’est de loin la scène la plus sexy que j’ai tournée de ma vie", racontera Patrick Swayze qui s’éteindra pile 20 ans plus tard, à 57 ans.