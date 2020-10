Ariana Grande se voit déjà à la Maison Blanche dans le clip de "positions"

publié le 23/10/2020 à 15:46

Que les Républicains et les Démocrates tremblent. Ariana Grande convoite le siège présidentiel du Bureau ovale. Dans le clip de son tout nouveau single positions, la chanteuse américaine de 27 ans s'imagine à Washington D.C. en train de gérer les affaires nationales et internationales... à sa manière.

Naturellement, Ariana Grande joue avec les symboles et le contexte électoral de cette fin d'année 2020 et elle est encore loin d'être concrètement dans la course à la présidentielle. Il lui manque déjà 8 petites années pour prétendre à la magistrature suprême, les candidats à la présidence devant avoir au moins 35 ans.

C'est une présidente très glamour avec une administration qui fait la part belle aux femmes et aux minorités que la jeune chanteuse présente dans ce clip de Dave Meyers. On la voit signer des accords, enchaîner les réunions ou assister au feu d'artifice du 4 juillet dans des tenues plus extravagantes les unes que les autres. positions est un avant-goût de son prochain album qui sortira le vendredi 30 octobre. Ses talents d'actrice seront aussi utilisés par le réalisateur Adam McKay pour le film Don't Look Up et son casting hallucinant.