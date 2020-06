publié le 15/06/2020 à 15:16

Ils étaient plus de 23 millions devant leur téléviseur pour suivre l’allocution d’Emmanuel Macron, dimanche 14 juin. Le chef de l’État a annoncé le retour de la vie normale, ou presque, en France en lançant une nouvelle phase dans le déconfinement.

Il a aussi annoncé un "nouveau chemin" pour les deux prochaines années. Emmanuel Macron veut allier l’écologie, la souveraineté, et la solidarité. Reste à savoir avec quelle équipe ce virage sera pris. Et pour ce faire, ça se bouscule dans l’agenda présidentiel. Le chef de l’État a déjà demandé leur avis aux présidents du Sénat et de l’Assemblée.

Il a aussi consulté ces derniers jours des personnalités. Il a parlé souveraineté à la française avec Jean-Pierre Chevènement. Il a évoqué l’écologie, la solidarité et la croissance avec Jean-Louis Borloo. Nicolas Sarkozy et François Hollande sont aussi sur le carnet de bal d’Emmanuel Macron, ils devraient être reçus à l’Élysée.

Le président de la République veut s’adresser à tous les électorats. Il veut faciliter la vie dans les territoires, des élus locaux et des associations. Tout cela ressemble à la trame d’un programme présidentiel, mais pour le contenu il faudra attendre un discours, sans doute en juillet.

D’ici là, le gouvernement aura peut-être changé. Il faudra aussi faire des choix. Emmanuel Macron a rappelé que 500 milliards d’euros avaient déjà été débloqués, il a indiqué que les impôts n’augmenteraient pas. Il reste des questions concernant les marges de manœuvres réelles du gouvernement.