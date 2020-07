publié le 14/07/2020 à 13:35

Le président de la République s'est plié ce 14 juillet 2020 à la traditionnelle interview de la fête nationale. Le chef de l'État a à plusieurs reprises salué les mérites d'Édouard Philippe et de ses gouvernements. Interrogé sur son départ, Emmanuel Macron a estimé que c'était "une page d'histoire politique qui se tourne."



"On ne peut pas dire 'on prend un nouveau chemin, une nouvelle méthode, un nouveau temps du quinquennat' et dire qu'on le fait avec la même équipe", a expliqué Emmanuel Macron.

"La méthode utilisée pendant les 3 premières années du quinquennat a permis de faire des réformes inédites", a défendu le président de la République. Mais "la confiance n'avait pas retrouvé le pays", a-t-il reconnu. "Le projet n'est pas de changer de cap, ou de destination finale, c'est de changer de chemin pour y arriver", a donc rappelé le chef de l'État.

Sur le nouveau Premier ministre Jean Castex, Emmanuel Macron a déclaré que c'est "quelqu'un qui a une culture du dialogue social". "Il connait très bien ce qu'est la vie des élus locaux, la proximité, les partenaires sociaux, la santé et les arcanes de notre modèle social", a-t-il détaillé.