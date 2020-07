publié le 15/07/2020 à 14:30

En renouant avec l'interview télévisée du 14-Juillet, Emmanuel Macron a évoqué plusieurs mesures, en laissant à Jean Castex le soin d'aborder les détails. "C'est un rendez-vous avec soi-même, il faut sentir le pays, à la fois s'inscrire dans les orientations du chef de l'État et puis avoir conscience qu'il faut faire des choses précises et concrètes parce qu'on a 600 jours" d'ici la fin du quinquennat, a indiqué le premier ministre au Figaro.

Jean Castex est attendu au tournant, au sein même de la majorité. "Le groupe LaREM est fortement en attente d'une plus grande association avec l'exécutif sur les priorités et les textes qui viendront", confie un député à l'AFP.

Lors d'une réunion interne qui a eu lieu ce mercredi 15 juillet, plusieurs élus ont exprimé "à mi-mot" leur déception après l'intervention du chef de l'État, "sans grandes annonces", certains n'ayant pas "retrouvé" l'Emmanuel Macron du début du quinquennat, ont rapporté plusieurs participants à l'AFP.

EN DIRECT | Déclaration de politique générale à l'Assemblee nationale du Premier ministre @JeanCASTEX. https://t.co/UubHWcsSzI — Gouvernement (@gouvernementFR) July 15, 2020

15h07 - "Il y a beaucoup de France qui se sentent loin et laissées pour compte, lance le premier ministre. Ce sera notre première ambition immense : réconcilier ces France si différentes, les réconcilier"



15h05 - Le premier ministre adresse un message à son prédécesseur. "Je veux rendre hommage au travail d'Édouard Philippe et de son gouvernement. L'histoire se souviendra des réformes ambitieuses qu'il a menées avec le soutien sans faille de la majorité que je salue", déclare-t-il sous les applaudissements des députés LaREM.



Et d'ajouter : "L'histoire retiendra aussi le courage et le sang froid avec lesquels Édouard Philippe a affronté la crise"



15h02 - Jean Castex prend la parole et adresse "une pensée pour celles et ceux qui ont été frappés par la maladie et ceux qui ont perdu un proche". Le premier ministre a aussi "salué l'action de ceux qui se sont mobilisés et se sont battus sans relâche".

"La meilleur façon de nous préparer à une reprise possible de l'épidémie est de renforcer nos actions de prévention avec le développement du port du masque et une intensification de la politique de dépistage", déclare-t-il devant les députés, en précisant vouloir "éviter le recours au confinement général".

L'ancien "monsieur déconfinement" affirme que "face à la crise nous avons tenu bon collectivement".

14h59 - Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, ouvre la séance.



14h53 - La gauche ne va pas accorder sa confiance au gouvernement Castex. "Il n'y a aucun risque que je soutienne un gouvernement qui continue dans une forme de déni et qui ne comprend pas ce que vivent les Français", a déclaré le numéro un du PS Olivier Faure.

Selon le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon, "Emmanuel Macron croit qu'il peut refaire en 600 jours ce qu'il a d'abord détruit" et "qu'il suffit de s'autoflageller pour le faire oublier".

À droite aussi, ce sera un vote contre. "On ne peut pas faire confiance a priori à un gouvernement dont les trois quarts sont les mêmes, avec un chemin qui est inchangé", cingle le patron des députés LR Damien Abad.



14h42 - Édouard Philippe avait recueilli 370 votes favorables en juillet 2017 pour sa première déclaration de politique générale, puis 363 en juin 2019 pour la seconde. Les votes contre avaient fortement progressé : de 67 à 163.



14h30 - Bonjour et bienvenue dans ce live consacré à la prise de parole de Jean Castex, devant les députés à l'Assemblée nationale.