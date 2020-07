Transports : 5 ans après leur création, passe difficile pour les cars Macron

publié le 21/07/2020 à 10:49

L’année 2019 s’était achevée en apothéose pour les cars Macron qui font de la longue distance. Portés par la grève SNCF du mois de décembre, le cap des 10 millions de passagers transportés annuellement avait été franchi. Contrairement aux trains et aux avions qui ont continué de fonctionner pendant le confinement, le service des cars a été totalement arrêté de la mi-mars à la mi-juin.

Un mois après son redémarrage, Blablabus n’a réussi à relancer qu’à peu près la moitié de son réseau. Début juillet, Flixbus n’avait remis en marche qu’un quart de ses lignes.

Alors que ces vacances d’été très favorables aux destinations hexagonales auraient dû booster le marché, les Français semblent très réticents à revenir dans les cars Macron à cause notamment de l’espace plus confiné et de la durée des voyages. La politique tarifaire de la SNCF qui a multiplié ses petits prix a également fait du mal aux cars longue distance qui ne peuvent pas rouvrir de lignes sans garantie de rentabilité.

La loi de la jungle qui règne dans le milieu des bus avec des rachats et des liquidations judiciaires mettent tous les acteurs dans le rouge. Il ne reste plus que deux acteurs sur le marché désormais et le secteur n’a jamais été aussi fragile.

Il n’arrive en effet toujours pas à équilibrer ses comptes et cette libéralisation du marché commencée en 2015 pourrait se terminer par la constitution d’un monopole alors que le secteur ferroviaire va dans l’autre sens et commence à s’ouvrir à la concurrence.