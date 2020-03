publié le 12/03/2020 à 18:00

La France se prépare-t-elle à un scénario à l'italienne ? C'est toute la question à laquelle devra répondre Emmanuel Macron. Le président de la République va prendre la parole depuis l'Élysée, à 20h. Dans son allocution télévisée sur le coronavirus, le président de la République devrait prendre "des mesures fortes".

"Le président consulte, les décisions ne sont pas encore prises", a-t-on précisé de même source en milieu d'après-midi. L'entourage du président du Sénat a confirmé qu'un entretien téléphonique était prévu entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron en fin d'après-midi, à l'initiative du président de la République.

L'une des questions qui se pose, au vu de la propagation de l'épidémie, est celle du maintien des scrutins des élections municipales des dimanche 15 et 22 mars, évoquée notamment par le site du JDD. Emmanuel Macron a passé sa journée à consulter les principaux responsables de la lutte contre l'épidémie, dont le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de la Santé Olivier Véran, et le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

Suivez l'évolution de la situation

18h56 : La panique a gagné jeudi les marchés face à la pandémie de coronavirus et son impact redouté sur l'économie mondiale, paralysée par une cascade de mesures de protection dans le sillage de l'interdiction temporaire d'entrée aux États-Unis des voyageurs en provenance d'Europe.

En Europe notamment, où plus de 20.000 cas sont déjà signalés, l'épidémie poursuit sa progression inexorable, bouleversant la vie quotidienne des populations, de la limitation de déplacements aux fermetures de frontières.

18h47 : L'opposition est montée au créneau jeudi contre toute idée de report des élections municipales de dimanche, dénonçant par avance un "coup d'État" ou un "coup de force anticonstitutionnel".

"Si c'était le cas, c'est un coup d'État, c'est un coup de force institutionnel, c'est l'utilisation de la crise sanitaire pour éviter une débâcle électorale", a affirmé à l'AFP le président des Républicains Christian Jacob, à quelques heures d'une intervention très attendue du chef de l'État.

Selon un sondage Odoxa publié ce jeudi, près de deux Français sur trois (64%) jugeaient que le gouvernement avait eu raison de ne pas repousser le premier tour des municipales, contre 36% d'un avis contraire.

18h36 : En prévision des municipales dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran a insisté sur le fait que du gel hydroalcoolique serait mis à disposition "à l'entrée et à la sortie" des bureaux et que les électeurs pourront apporter leur propre stylo pour émarger. Et "partout où c'est nécessaire", les bureaux de vote seront nettoyés, a assuré le ministre.

18h23 : Le dernier comptage en France fait état de 2.281 cas, dont 105 graves, et de 48 décès - soit en 24 heures 15 morts de plus et près de 500 nouvelles contaminations. Le chef de l'État devrait évoquer les réponses sanitaires, économiques ou sociales pour faire face à la propagation de l'épidémie, qui fait chuter en spirale les Bourses mondiales.



Plusieurs pays d'Europe, comme l'Italie et la Grande-Bretagne, ont déjà annoncé d'importantes enveloppes budgétaires pour contrebalancer les effets de la crise sur l'économie. En France, plusieurs pistes ont été évoquées par le gouvernement, comme le déplafonnement du dispositif de chômage technique ou un report de la réforme de l'assurance-chômage.



18h14 : L'allocution d'Emmanuel Macron a été annoncée hier soir. Il s'agissait alors de rassurer les Français. Mais entre-temps, Donald Trump a annoncé la fermeture des frontières américaines.

L'annonce du président américain cette nuit et les nouvelles données scientifiques de la matinée ont tout changé. Le discours rassurant de l'Élysée n'est plus d'actualité. "Désormais tout est sur la table y compris des restrictions dures", confirme un familier du palais. Confinement, fermeture d'écoles et de crèches... et même annulation des élections municipales. La situation évolue d'heure en heure.

Pour tout chambouler, le calendrier est ultra serré. Le gouvernement pourrait d'abord décaler le scrutin d'une semaine en prenant un décret mais pour un vrai report, il faut un projet de loi qui peut prendre du temps. Autre solution : l'état d'urgence ou l'article 16 de la Constitution donne au chef de l'État des pouvoirs exceptionnels en cas de force majeure.

18h : Bonsoir et bienvenue dans ce live. À 18h15, Thomas Sotto recevra Alexandre de Jugnac, directeur général d’IATA (Association international du transport aérien).