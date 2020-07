Les infos de 8h - Coronavirus : Jean Castex attendu en Guyane, toujours en état d'alerte

et Marion Ferrère

publié le 12/07/2020 à 08:39

Planning bien rempli pour Jean Castex. Après un séminaire ministériel la veille à Paris, le Premier ministre est attendu ce dimanche en Guyane, toujours en état d'alerte face à la pandémie. Le pic n'est toujours pas atteint. Plusieurs dizaines de soignants et de réservistes ont été envoyés en renfort. Trois hôpitaux ont déclenché leur plan Blanc.

Le Premier ministre Jean Castex est attendu sur place dimanche. Un déplacement express d'une journée à peine et le territoire attend des annonces. Un collectif de syndicats et associations alerte les autorités et dénonce le manque de moyens. L'une des craintes est la place dans les hôpitaux.

Samedi soir, la Guyane comptait 23 personnes en réanimation. Le territoire possède moins de 40 lits, 12 patients ont déjà été évacués vers les Antilles françaises et le personnel soignant est épuisé.

À écouter également dans ce journal

14 juillet - Emmanuel Macron renoue avec une certaine tradition française. Le président s'exprimera, lors d'un entretien télévisé le 14 juillet. Rendez-vous mardi à partir de 13 heures, juste après les célébrations place de la Concorde. Le chef de l'État devrait revenir très largement sur la crise sanitaire mais aussi la relance économique, d'après le Journal du Dimanche.

Santé - Face au relâchement des Français, les médecins veulent resserrer la vis. Plusieurs grands noms signent une tribune publiée dans le Parisien Aujourd'hui en France pour rendre le masque obligatoire dans les lieux clos comme les cinémas par exemple, ou les supermarchés.

Nice - Une foule immense s'est agglutinée sur la Promenade des Anglais ce samedi soir. Des milliers de personnes sont venues assister au concert d'un DJ niçois, The Avener.