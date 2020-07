publié le 21/07/2020 à 20:49

Le président de la République s'est exprimé ce mardi 21 juillet en direct depuis l'Élysée après les négociations sur le plan de relance européen post-coronavirus, qui ont abouti à un budget commun de 750 milliards d'euros. L’occasion également de revenir sur certains enjeux de la crise sanitaire du Covid-19, notamment sur la distribution de masques au grand public.

Le président a tenu à saluer le travail des secteurs impliqués dans la production et la distribution des masques. "Il y a une grande mobilisation de tous les acteurs publics et privés que je remercie", a-t-il déclaré. Emmanuel Macron a toutefois rappelé que l’État n’entend pas fournir de masques gratuits à toute la population. "L’État et le contribuable français n’ont pas vocation à payer des masques pour tout le monde tout le temps. (...) Cela doit rester une mesure sociale", a-t-il indiqué lors de cet entretien diffusé dans le 20 heures de TF1. Il estime que l’objectif de l’État "est de sécuriser la production de masques, de respirateurs et la capacité à produire un vaccin".

"Par contre, notre rôle, nous Françaises, Français, et avec les Européens, c'est de sécuriser dans la période qui vient les stocks, la production, qu'il s'agisse des masques grand public, des masques pour nos soignants, mais également des respirateurs, des produits pharmaceutiques dont nous avons besoin et de notre capacité à produire un vaccin", a-t-il poursuivi.

Une distribution gratuite pour les plus précaires

Ce mardi, Olivier Véran a toutefois promis devant l’Assemblée nationale de "réenclencher la distribution des masques gratuits à l'intention du public précaire, notamment le public qui bénéficie de la complémentaire santé solidaire".

"Par ailleurs, deux millions de Français, ceux qui sont porteurs de fragilité, peuvent se faire rembourser des masques chirurgicaux sur prescription en pharmacie", a-t-il ajouté, en tenant à rassurer sur les capacités des autorités. "Des masques, nous en avons en quantité et nous invitons les Français à les porter massivement", a indiqué le ministre.