Présidentielle 2022 : Nadine Morano ne votera "plus jamais" Emmanuel Macron

publié le 22/07/2020

En 2017, Nadine Morano, députée européenne Les Républicains, avait voté Emmanuel Macron. Il faut dire qu'au second tour, il était opposé à Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national. On ne l'y reprendra plus. Invitée sur RTL ce mercredi 22 juillet, Nadine Morano a expliqué qu'elle ne voterait "plus jamais" Emmanuel Macron, même dans l’hypothèse d'un duel contre l'extrême-droite.

"Je peux vous dire que plus jamais je ne glisserai un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne", a prévenu Nadine Morano, répétant plusieurs fois "jamais plus". "Les choses sont claires", a-t-elle encore ajouté.

"Je pense à la manière qu'il a de traiter les difficultés et ne pas arriver à faire face - je pense aux 'gilets jaunes', je pense à l'insécurité, je pense à l’immigration - et je vois sur la question européenne où il nous emmène vers le fédéralisme, explique la députée. Il n'est pas à la hauteur. Il met notre pays en grande difficulté."