Jean Castex rend un hommage appuyé à Édouard Philippe dans son discours

publié le 15/07/2020 à 15:25

Jean Castex, nouveau Premier ministre, a prononcé ce mercredi 15 juillet un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Sous les applaudissements nourris des députés de la majorité, Jean Castex n'a pas lésiné sur les superlatifs pour rendre un hommage appuyé à son prédécesseur, Édouard Philippe.

"Je veux ici rendre hommage au travail d'Édouard Philippe et de son gouvernement, a déclaré le nouveau Premier ministre. L'histoire se souviendra des réformes ambitieuses qu'il a menées avec le soutien sans faille de la majorité que je salue. Les réalisations qui sont à son actif et celui de l'ensemble de ses ministres sont considérables. Elles concernent tous les domaines de la vie de la Nation, qu'elles ont rendu plus forte, plus juste et plus solidaire."

"Je veux rappeler que lorsque la crise du coronavirus s'est abattue sur notre pays, le chômage était au plus bas depuis plus de 10 ans, le pouvoir d'achat connaissait sa plus forte progression depuis 10 ans, la France était devenue le pays le plus attractif d'Europe", a salué le Premier ministre.

"Je veux saluer aussi l'oeuvre de transformation engagée dans des secteurs aussi majeurs que l'éducation, le travail, les mobilités, le logement ou encore la santé. L'histoire retiendra aussi le courage et le sang-froid avec lesquels Édouard Philippe a affronté la crise. J'en ai été personnellement le témoin direct au cours des derniers mois."