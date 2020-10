publié le 23/10/2020 à 08:07

Jean Castex, le Premier ministre a sonné à nouveau la mobilisation générale jeudi 22 octobre. Avec l'annonce de l'élargissement du couvre-feu à 38 départements supplémentaires, l'hypothèse d'un reconfinement plane. Des scénarios plus stricts sont également déjà à l'étude.

La solution la plus probable serait que le gouvernement décide d'allonger la durée du couvre-feu. Il pourrait le faire commencer dès 19h, comme l'avait préconisé le Conseil scientifique, voire même à 17 heures, comme en Guyane cet été. La mesure avait alors permis d'inverser la courbe de l'épidémie.

Si cette mesure ne suffisait pas, il y aurait la solution d'un reconfinement. Jeudi, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a rappelé que pour passer Noël tranquille, il fallait que tout le monde se responsabilise car il est impossible de prévoir ce qu'il se passera dans les deux mois qui viennent.

"Chaque fois quand on parle de prédictions, tous ceux qui en ont fait ce sont plantés", assure le ministre. "Nous faisons le maximum pour protéger les Français dans la période actuelle et évidemment dans les mois à venir. Plus nous agissons, plus nous sommes solidaires, plus nous faisons attention dans nos comportements quotidiens, plus nous avons de chances de pouvoir passer Noël en famille dans les meilleures conditions", poursuit-il.

En Europe, l'Irlande et le Pays de Galle ont déjà décidé de reconfiner leur population. Seule note positive : en France, 1.600.000 tests ont été réalisés la semaine dernière, avec 90 % des résultats donnés en 48h.

