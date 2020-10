publié le 23/10/2020 à 07:46

"La deuxième vague est là", a déclaré jeudi 22 octobre le Premier ministre Jean Castex au sujet de l'épidémie de coronavirus. En effet, la situation sanitaire continue de se dégrader en France avec 41.622 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ces dernières 24 heures, un nouveau record. Le gouvernement a décidé d'étendre le couvre-feu à 38 nouveaux départements, notamment pour permettre de réduire la pression hospitalière.

Selon Patrick Goldstein, chef du pôle Urgences et du Samu au CHRU de Lille, "la situation est réellement grave". "Je l'ai personnellement dit au Premier ministre, le mois de novembre va être très difficile", poursuit-il. Le médecin s'inquiète particulièrement de l'épidémie dans la métropole lilloise et dans les Hauts-de-France. "L'incidence à Roubaix est au delà de 1.000 sur 100.000 habitants", dit-il.

D'autant que la deuxième vague est selon lui "plus compliquée" à gérer que la première. Avec les tests et l'intervention des médecins généralistes auprès des patients qui présentent des formes moins graves du virus, Patrick Goldstein assure que la plupart des patients qui arrivent aux urgences sont positifs au coronavirus. "À 90%, ils ont besoin d'hospitalisation. Il y a une demande de lits beaucoup plus importante que la première fois", assure-t-il.

Face au virus, le médecin demande aux Français d'être "d'une rigueur absolue" et d'une "grande prudence dans le cercle familial". "Protégez vos anciens et les plus de 50 ans", insiste-t-il.