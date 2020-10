publié le 22/10/2020 à 18:06

La situation sanitaire empire jour après jour. Dans ce contexte, Jean Castex a annoncé jeudi 22 octobre que le couvre-feu serait étendu à trente-huit départements supplémentaires. "Clairement, les semaines qui viennent seront dures, nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve", a-t-il souligné. "Les nouveaux cas d'aujourd'hui sont les malades hospitalisés de demain et malheureusement parfois les morts d'après-demain".

Plus encore, le chef du gouvernement a tenu à avertir les Français et les Françaises en annonçant "des mesures beaucoup plus dures" si l'épidémie ne parvenait pas à être jugulée. "Il est encore temps de l'éviter mais il ne nous reste plus beaucoup de temps", a ajouté le Premier ministre sans autre précision. Interrogé au sujet de ces mesures au cours du point presse, Jean Castex a précisé que celles-ci dépendraient "des données épidémiologiques à partir de la semaine prochaine, et de l'intensité de ces évolutions". Il a également assuré que le gouvernement travaillait à "plusieurs scenarii" basés sur ces données.

Pour éviter la mise en place de restrictions drastiques, voire d'un reconfinement comme c'est le cas dans certains pays européens, Jean Castex a incité la population à respecter le couvre-feu mais également à télécharger la nouvelle application Tous Anti-Covid, anciennement StopCovid. "Je l'ai moi même téléchargée", a-t-il ironisé pendant son discours. Une allusion à ses propos tenus fin septembre : sur le plateau de France 2, le Premier ministre avait étonné en avouant ne pas avoir mis en place le logiciel développé par le gouvernement sur son propre téléphone.