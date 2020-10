Coronavirus : Noël est-il menacé par le couvre-feu ?

publié le 15/10/2020 à 11:07

Le président de la République a annoncé mercredi 14 octobre un couvre-feu dans les zones d'alerte maximale pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Concrètement, on ne pourra pas sortir entre 21h et 6h du matin, au risque de devoir payer une amende de 135 euros. Seules exceptions : il sera possible de se déplacer pour des raisons professionnelles ou sanitaires.

Cela signifie-t-il pour autant que Noël est menacé ? En tous cas, Emmanuel Macron a voulu frapper fort en annonçant un couvre-feu pour au moins quatre semaines, qu'il souhaite prolonger jusqu'au 1er décembre si le Parlement y est favorable. L'idée est d'éviter de devoir fermer à nouveau les commerces à cause d'une nouvelle flambée de l'épidémie.

On ne verra que début novembre les premiers effets du couvre-feu. En attendant, il est pour l'instant toujours possible de se déplacer en France. En effet, contrairement au moment du déconfinement, où les déplacements étaient limités à 100 km, tout le pays est touché. Cette homogénéité fait que les habitants des zones "écarlates" ne risquent pas de disséminer le virus là où il n'y en a pas encore.

Seule condition donc pour les vacances, de la Toussaint comme de Noël : respecter les gestes barrières. On peut d'ores et déjà oublier un Noël avec 30 personnes au pied du sapin.