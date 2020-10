publié le 20/10/2020 à 15:58

En sept jours, 8.000 personnes sont mortes du coronavirus en Europe. Certains pays décident de serrer la vis et de reconfiner, purement et simplement. Parfois, ça ne concerne que des régions, des territoires.

Mais en Irlande, c'est tout le pays qui dès ce mercredi 21 octobre au soir, impose à sa population de rester chez elle. Le jogging sera interdit à plus de 5 kilomètres de son domicile, la vente à emporter uniquement sera autorisée pour les bars et les restaurants, les commerces seront fermés mais les enfants iront encore à l'école. Au Pays de Galles également, deux semaines de confinement entreront en vigueur à partir de vendredi prochain pour 3 millions d'habitants.

Le pays le plus endeuillé en Europe, c'est la République Tchèque. Là-bas, les enfants ont cours à distance depuis une semaine, les cinémas et les théâtres sont fermés. En Belgique, pays lui aussi très touché, il y a un couvre-feu depuis lundi, avec une fermeture des cafés et restaurants. En Espagne, de nombreuses villes sont bouclées : ce sera le cas de Burgos la nuit prochaine et de toute la région de Navarre dès après-demain.

En Italie, c'est la Lombardie, au nord du pays, qui se prépare au couvre-feu dès après-demain. Enfin en Grèce, 24 élèves français et leurs accompagnants sont en quarantaine dans un hôtel d'Athènes juste après leur atterrissage, les tests ont désigné l'un d'entre eux comme malade.