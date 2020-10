Crédit : Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 23/10/2020 à 06:27

Le deuxième débat entre Donald Trump et Joe Biden, à 12 jours de l'élection du 3 novembre, a eu lieu dans la nuit de jeudi 22 à vendredi 23 octobre (heure française) à Nashville, dans l'État du Tennessee. Et dès le début, la gestion de la crise sanitaire a été abordée par la modératrice du débat, la journaliste Kristen Welker. Et ce fut l'occasion pour Joe Biden de lancer sa première salve.

"Quelqu'un qui est responsable d'autant de morts ne devrait pas pouvoir rester président des États-Unis d'Amérique", a dégainé le candidat démocrate, ancien vice-président de Barack Obama.

Sur le fond, Joe Biden a martelé que le président américain n'arrivait "toujours pas avoir de plan" pour gérer l'épidémie de Covid-19. Celle-ci a causé plus de 222.000 morts aux États-Unis, de loin le pays le plus touché du monde. Le rival de Donald Trump a en outre assuré que les études indiquaient qu'à ce rythme, le nombre pourrait doubler lors d'un "hiver sombre".