publié le 20/10/2020 à 01:02

C'est une première en Europe, face à la deuxième vague du nouveau coronavirus. Le Pays de Galles et l'Irlande sont devenus, ce lundi 19 octobre, les premier territoires du Vieux continent à se résoudre à un reconfinement des populations. Une mesure qui entrera en vigueur mercredi soir (jeudi minuit) en Irlande et vendredi à 18h au Pays de Galles.

Le Premier ministre irlandais Michael Martin et le Gallois Mark Drakeford, ont demandé aux habitants de "rester à la maison". Tous les commerces non essentiels devront donc fermer, conduisant à une situation comparable au confinement instauré au Royaume-Uni au mois de mars, mais les enfants de primaire et de certaines classes du secondaire pourront cependant continuer à aller à l'école.

Seules les personnes ayant un emploi essentiel auront "l'autorisation de se déplacer pour aller travailler", a précisé Michael Martin.

"Malheureusement", en l'absence de vaccin pour l'instant, une telle mesure représente "notre meilleure chance de regagner le contrôle sur le virus et éviter un confinement plus long, qui ferait plus de dégâts", a plaidé Mark Drakeford, qui annonce un confinement de deux semaines. L'Irlande de son côté a opté directement pour 6 semaines.

Pour le patronat gallois (CBI), "ce confinement provisoire constitue un sérieux revers pour les entreprises" même s'il a salué le déblocage de 300 millions de livres sterling (330 millions d'euros) supplémentaires, annoncé par le Premier ministre, pour soutenir les entreprises les plus touchées.