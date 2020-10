publié le 23/10/2020 à 07:01

Le couvre-feu a été étendu à 38 nouveaux départements. La mesure, annoncée par Jean Castex jeudi 22 octobre, entre en vigueur ce vendredi à minuit et sera effective pour au moins six semaines. Mais le Premier ministre a durci le ton lors de sa conférence de presse et a évoqué la possibilité d'un reconfinement.

Le couvre-feu sera réévalué la semaine prochaine pour éventuellement le durcir. "Si nous ne réussissons pas collectivement à juguler l'épidémie, nous ferons face à une situation dramatique et nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures. Il est encore temps de l'éviter mais il ne nous reste plus beaucoup de temps", a averti Jean Castex.

Ce tour de vis est justifié par une situation sanitaire particulièrement inquiétante. Un nouveau record a été battu jeudi avec 41.000 cas de contamination en 24 heures. Les patients gravement atteints par le coronavirus continuent d'affluer vers les services de réanimation. Dans les hôpitaux, la surmortalité continue d'augmenter jour après jour.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Jérémie Bréaud, maire de Bron dans la banlieue lyonnaise, a été menacé de décapitation. "Je n'ai pas peur, je ne céderai rien", a-t-il déclaré. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé une protection judiciaire pour l'élu.

États-Unis - Le coronavirus était au cœur du dernier débat qui opposait Joe Biden et Donald Trump dans la nuit. Le candidat démocrate a reproché au président sortant de ne toujours pas avoir de plan pour endiguer la pandémie. Donald Trump a lui promis l'arrivée d'un vaccin dans les prochaines semaines.

Football - Lille a sauvé l'honneur du football français en Ligue Europa jeudi soir en s'imposant 4 buts à 1 face au Sparta Prague. De son côté, Nice s'est lourdement incliné contre le Bayer Leverkusen (6-2).