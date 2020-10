Coronavirus : quels sont les bienfaits et les méfaits du couvre-feu ?

publié le 23/10/2020 à 04:03

À partir de ce samedi 24 octobre minuit (vendredi après 23h59), 46 millions d'habitants de France vivront avec un couvre-feu mis en place dans le territoire où ils habitent. Jeudi, le Premier ministre a ainsi confirmé que 54 départements étaient en alerte maximale dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Les habitudes d'une grande majorité de la population vont ainsi être chamboulées, avec des répercussions sur leur moral. "Le premier grand bénéfice, c'est qu'on commence presque à toucher du doigt combien nos liens sont essentiels, combien on a besoin de s'envoyer des messages comme quoi on s'aime, combien c'est important dans les familles", positive la psychologue Sophie Péters sur RTL.

La situation va aussi permettre un peu d'introspection. "Le deuxième bon point, c'est qu'on est aussi face à nous-même. Il y a moins de rapidité, moins d'encombrement de nos vies, d'activités. On est beaucoup plus en connexion avec notre intériorité", confirme la psychologue.

L'humour comme remède au blues

"À cet endroit-là, on va pouvoir enfin, je l'espère, découvrir qu'on est plein de très belles ressources à l'intérieur et qu'on va pouvoir se les offrir les uns les autres", ajoute Sophie Péters. Et parmi les ressources qu'on peut offrir aux autres, il y a l'humour qui est un remède dans ce genre de période. "La preuve c'est toutes les vidéos marrantes. Et c'est extrêmement important. C'est comme écouter de la musique triste quand on va pas bien : ça augmente notre émotion de tristesse", explique-t-elle.

Comment prévenir l'impact psychique de ce second "confinement" ? "La santé psychique se prévient dans le fait d'entretenir des liens harmonieux. On va avoir tendance à lire des choses qui nous font du bien, voir des films qui nous font du bien, à entretenir des relations qui nous font du bien. Plus on aura créé de cette bonne ressource-là, plus on va pouvoir puiser dedans dans les moments difficiles et douloureux", répond Sophie Péters.