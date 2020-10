Présidentielle USA : Trump a livré l'une des ses meilleures prestations lors du débat

Donald Trump et Joe Biden lors du débat du 22 octobre.

publié le 23/10/2020 à 07:14

Beaucoup d’Américains se sont couchés le soir du jeudi 22 octobre avec moins de palpitations, sans le dégoût que beaucoup d’électeurs de tous bords avaient ressenti devant le spectacle pitoyable du dernier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden.

Durant le débat de Nashville, la situation était plus calme. Quelques moments d’échanges vifs, où l'on perçoit un Donald Trump en colère, mais le président se retient, son ton n’était pas aussi agressif. La règle avait d'ailleurs été changée que l'un coupe la parole à l'autre : le micro d’un candidat serait coupé lorsque l’autre développait son propos introductif sur chacun des chapitres du débat. Même sans cela, chacun a pu développer ses arguments et répondre si besoin quand il était mis en cause.

Donald Trump a écouté ce qui lui conseillaient ses proches. Le candidat à sa réélection a compris qu’il avait fait une erreur stratégique majeure en étant exagérément agressif en espérant déstabiliser Biden. Il n'avait alors pas réussi et l'avait payé dans les sondages.

Donald Trump plus calme que d'habitude

Ce débat a été l’une des meilleures prestations de Donald Trump ces quatre dernières années, surtout devant autant de téléspectateurs. Le candidat républicain a été beaucoup plus discipliné et a pu délivrer les attaques qu’il avait prévu pour son électorat sur l’environnement, sur l’économie… Il a également adressé des messages aussi à la communauté noire et notamment aux hommes noirs.

Donald Trump a trouvé et répété à plusieurs reprises un message qui peut être efficace contre Biden, qui est Washington depuis le début des années 70. "Vous avez été vice-président pendant 8 ans. Pourquoi vous n’avez pas fait alors, ce que vous promettez aujourd’hui ? Vous parlez comme un politicien. Je ne suis pas politicien, et c’est parce que les Américains ne supportent plus les gens comme vous que j’ai été élu", a-t-il lancé à son rival.

Un scrutin plus serré que prévu ?

Si ce message avait été exprimé avec la même discipline, le soir du 29 septembre, que Donald Trump n’avait gâché son premier débat en harcelant Biden et qu'il n’avait pas boycotté le second débat, ce débat aurait pu avoir plus d’impact. À seulement 11 jours de l’élection, près de 50 millions d’Américains ont déjà voté, c'est-à-dire que près d’un tiers de votes attendus ont été déjà été enregistrés.

Le plus probable est qu’aucune de ses attaques ne devrait changer fondamentalement la dynamique de la course, ou la manière dont les Américains voient Biden, car lui aussi a marqué des points lors du débat. Il a notamment répété à plusieurs reprises un message rassembleur : il n’y a pas les États républicains et les États démocrates, il n’y a que les États-Unis d’Amérique.

Pour que ce débat soit déterminant, il aurait fallu qu’il s’y passe quelque chose de déterminant. Ce n’est pas le cas, cette élection reste un référendum sur Donald Trump, et ses efforts visibles pour masquer sa colère arrivent peut être trop tard.