Michel Cymes donne ses conseils pour passer le test Covid sans danger

publié le 19/10/2020 à 11:05

Depuis que l'épidémie de Covid-19 a repris en France, les tests PCR se multiplient pour des millions de Français. Mais pour nombre d'entre eux, ce n'est pas une partie de plaisir. Le principe est d'introduire un long coton-tige dans les narines, et d'aller dans le cavum pour rechercher des traces de virus.

Première règle pour l'opérateur : bien connaître l'anatomie des fausses nasales. Il faut introduire l'écouvillon à l'horizontal, en suivant le plancher de la fosse nasale, et surtout pas en biais, en remontant, car cela peut faire très mal, voire entraîner des accidents. On l'a vu récemment avec une perforation de la partie osseuse très fragile de la base du crâne. On ne demande pas à la personne de mettre la tête en arrière, elle doit rester droite, et ensuite dès qu'on sent qu'on est sur la paroi de l'arrière-nez, on arrête de pousser sur l'écouvillon.

Si vous n'avez aucun problème nasal, le passage est plutôt libre, et rapide. En revanche, si vous avez une déviation de la cloison nasale, qui sépare les deux fosses nasales, il faut le signaler à l'opérateur. Il faut dire à la personne qui vous fait le test par quelle narine il faut passer.

Attention aux vasoconstricteurs !

En cas de rhume, si l'écouvillon ne veut pas passer, il ne faut surtout pas forcer, et reporter l'examen. Pour les personnes qui ont des sprays dans le nez, comme des corticoïdes, il faut les continuer. En revanche, certains pourraient être tentés d'utiliser un vasoconstricteur, qui permet de rétracter la muqueuse dans le nez, et donc de faciliter le passage. Il ne faut surtout pas le faire avant un test Covid, car ces produits peuvent entraîner de graves effets secondaires. On a même décrit des AVC, s'ils sont mal pris ou pris sans avis médical.

Dans les services ORL des hôpitaux, on trouve de plus en plus des jeunes qui ont perdu le goût et l'odorat à cause de la Covid-19, et qui ne le retrouvent pas des mois après avoir été infectés. La preuve que ce virus n'est pas si bénin, même pour les jeunes.