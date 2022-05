Législatives 2022 : candidats, mode d’emploi, enjeux politiques… 10 choses à savoir

Environ 6.300 candidats novices ou chevronnés, ruraux ou urbains sont en lice pour les élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains. 577 sièges sont à pourvoir à l'Assemblée nationale à l'issue des élections.

Pour commencer : aux législatives, on vote pour un député qui représentera la Nation tout entière à l'Assemblée nationale et non leurs électeurs. Les députés sont élus pour un mandat de cinq ans, pendant lequel ils ont le pouvoir de voter des lois, proposer des lois, apposer des amendements pour modifier des textes qui sont examinés par le parlement, que ce soit des textes issus du gouvernement, de députés ou de sénateurs. Les députés ont aussi le pouvoir de saisir les sages pour vérifier la conformité du texte voté par le parlement à la Constitution. Ils peuvent aussi, durant leur mandat, interroger le gouvernement et les ministres, notamment lors des QAG - questions au gouvernement - qui ont lieu les mardis de 15h à 17h30 au sein de l'hémicycle.

Les députés ont aussi le pouvoir de voter une motion de censure contre le gouvernement pour le faire chuter. Celle-ci doit être votée à la majorité absolue, par au moins 289 suffrages. Sous la Ve République, une seule motion de censure a été votée, en 1962, contre le gouvernement de Georges Pompidou. Le général de Gaulle, président de la République, avait alors dissous l'Assemblée et les législatives s'étaient soldées par une large victoire de ses partisans.

Mais plus concrètement, comme sont élus les députés ? Quel est le mode de scrutin ? Qui sont les candidats ? Comment trouver sa circonscription ? Où se tiendra le vote ? Ou, tout simplement, comment voter ? RTL vous a regroupé toutes les informations qu'il faut savoir sur ces prochaines élections.

1. Quelles sont les dates clefs du scrutin ?

Le premier tour aura lieu le 12 juin, tandis que le second tour se déroulera une semaine après, le 19 juin. Pour le premier tour, la date limite d'inscription est terminée depuis le 20 mai 18h. Pour le second tour, les dates de dépôt des candidatures auront lieu le 13 et 14 juin prochain.

2. Comment se déroule le scrutin ?

Les députés sont élus au suffrage universel direct. Les élections législatives s'effectuent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et par circonscription. C'est un mode de scrutin qui a constamment été utilisé sous la Ve République à l'exception des élections de 1986 qui se sont faites au scrutin proportionnel.

Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits dans la circonscription. Un candidat peut être élu dès le premier tour s'il remplit ces conditions. Si aucun des candidats ne dépasse les 50% des voix au premier tour, les deux premiers sont automatiquement qualifiés pour un second tour. Ceux qui dépassent 12,5% des inscrits, et ce même en troisième ou quatrième position, peuvent se maintenir au second tour. Quand trois candidats s'affrontent au second tour, on parle de "triangulaire". Au regard de l'abstention souvent élevée lors de ces élections, les triangulaires se font rares. En 2017, il n'y en a une qu'une seule dans la 1ʳᵉ circonscription de l'Aube, comme le rappelle BFMTV.

Au second tour, la majorité relative suffit pour l'emporter. Le candidat arrivé en tête, quelle que soit la participation, est élu. En cas d'égalité, c'est le plus âgé des candidats qui le remporte, tel que le prévoit le code électoral.

3. Qu'est-ce qu'une circonscription et comment trouver la sienne ?

Les circonscriptions sont le découpage électoral appliqué pour les élections législatives. Elles sont formées par plusieurs cantons d'un département, voire la totalité pour les moins peuplés, de façon à ce que chaque député représente 125.000 citoyens, afin que tous aient le même poids. Au total, il y a 577 circonscriptions. Il y en a 558 pour les départements, 8 pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d’Outre-mer, 11 pour les Français de l'étranger. La dernière fois que le nombre de circonscriptions a été modifié, c'était en 2010 sous Nicolas Sarkozy.



Un député est élu dans chaque circonscription. Il n'y a donc pas une élection, mais 577 différentes. D'où également la difficulté de réaliser des sondages, qui sont principalement effectués au niveau national et non pas circonscription par circonscription, car personne n'a les moyens d'en faire 577 différents. Dès lors, les sondages peuvent annoncer des gagnants différents selon les instituts de sondages.



Pour savoir quelle est votre circonscription, vous recevrez les professions de foi de chaque candidat et sur ces documents figurera le numéro de votre circonscription. Les panneaux électoraux peuvent aussi vous renseigner. Vous pouvez aussi chercher le numéro de votre circonscription à travers cette carte interactive en inscrivant le nom de votre commune :

4. Qui peut voter ?

Comme pour l'élection présidentielle, pour voter, il faut avoir 18 ans, être de nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur une liste électorale. Si vous avez 17 ans le jour du premier tour et que vous obtenez la majorité pendant l'entre-deux-tours, au plus tard la veille du second tour, vous pourrez voter le 19 juin prochain. L'inscription des majeurs est automatique sur les listes électorales.



Pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales et trouver votre bureau de vote, il suffit de se rendre directement sur le site du service-public.fr en indiquant sa commune de vote et son état civil. Il est trop tard désormais pour s'inscrire sur les listes électorales pour les législatives, les dates limites étaient fixées au 4 mai pour s'inscrire en ligne, et 6 mai par voie postale ou en mairie.

5. Faut-il refaire une procuration ?

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote les 12 et 19 juin, vous pouvez faire une procuration à tout moment jusqu'au jour du vote, même s'il est conseillé de faire sa procuration le plus tôt possible pour être sûre qu'elle soit valable ou pour éviter la foule devant le commissariat. Pour faire sa procuration, il faut se rendre au commissariat, en gendarmerie, dans un consulat ou au tribunal judiciaire pour remplir un formulaire papier, ou directement en ligne sur maprocuration.gouv.fr. Vous pouvez donner votre procuration à n'importe quelle autre personne inscrite sur les listes électorales, même si elle n'est pas inscrite sur la même liste que vous. Le mandataire devra toutefois aller voter dans le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrits.

Si vous aviez fait procuration pour la présidentielle, celle-ci est toujours valide si vous aviez indiqué une échéance au-delà du 19 juin. Sinon, il faudra la refaire.

6. Comment voter ?

Le jour du vote, il faudra disposer d'un document d'identité avec photo et de la carte électorale. Mais celle-ci n'est pas obligatoire pour aller voter. Pour les communes de moins de 1.000 habitants, la pièce d'identité n'est pas non plus obligatoire, mais il faut savoir qu'"en cas de doute, le président du bureau de vote peut vous demander de prouver votre identité par tout moyen", précise le service public. Même avec le coronavirus, vous pourrez aller voter, mais le port du masque sera conseillé. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, jusqu'à 20h dans les grandes villes.



Avant d'entrer dans l’isoloir, il est conseillé de prendre plusieurs bulletins pour préserver la confidentialité, mais il n’y a pas de règle formelle dans le code électoral. Vous pouvez n’en prendre deux ou tous. Vous pouvez aussi n'en prendre aucun et utiliser les bulletins qu'on vous a envoyés par la poste, ne rien mettre dans l'enveloppe ou y glisser un bulletin blanc. Pour voter blanc, il faut soit ne rien mettre dans l'enveloppe, soit mettre une feuille vierge à l'intérieur du bulletin. Dans le cas où un bulletin est déchiré, dessiné ou différent de ceux distribués par le bureau de vote : le vote sera considéré comme nul. Une fois le vote terminé, vous sortez de l'isoloir, vous votez, et on vous lancera le traditionnel "a voté !", tel que raconte Aymeric Explique dans ses vidéos sur le compte Tiktok de RTL.

7. Qui sont les candidats et quels sont les partis en lice ?

Les candidatures ont été déposées les 16 et 20 mai dernier en préfecture. Pour se présenter, les candidats devaient remplir deux conditions : être majeur et ne pas être dans un cas d'incapacité électorale ou d'inéligibilité. Une seule candidature était possible dans n'importe quelle circonscription. Les candidats élus qui exerçaient une fonction exécutive locale (maire, adjoint au maire, président de département...) ne pourront pas cumuler leur mandat local.



Cette année, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 6.293 candidats aux législatives, soit 20% de moins qu'il y a cinq ans. Certains partis n'ont pas investi de candidats dans toutes les circonscriptions. Pour trouver les candidats qui se présentent dans votre circonscription, vous pouvez vous rendre directement sur le site du ministère de l'Intérieur qui énumère chaque candidat par circonscription à travers une carte interactive. Il y a près de 11 candidats en moyenne dans chaque circonscription.



Le ministère de l'Intérieur comptabilise environ 18 nuances politiques. Les partis en lice sont notamment : Ensemble! qui regroupe Renaissance, le MoDem, Horizons et Agir ; la Nupes qui regroupe les forces de gauche (EELV, LFI, PCF, PS) mais qui sera comptabilisé sous l'étiquette de chaque parti et non pas de l'union de la gauche ; le Rassemblement national, Les Républicains et Reconquête!. Il y a aussi des candidats pour le Parti animaliste, comme Laurent Baffie qui se présente par exemple dans la 3e circonscription de Paris. Il y a le parti de l'ex-candidate à la présidentielle Nathalie Arthaud Lutte Ouvrière, celui de Florian Philippot Les Patriotes, et d'autres formations politiques.



Les députés sortants faisaient partie de la majorité présidentielle, qui disposait 346 sièges. Le groupe LR compte 101 membres, le PS 28, l'UDI 19, Libertés et territoires 18, LFI 17 et les communistes 15. Vingt-trois députés n'appartiennent à aucun groupe, dont 7 RN ou apparentés. Dix sièges sont vacants à la suite de démissions ou d'incompatibilités avec d'autres mandats. Quelque 40% des députés sont des députées.

8. Quelles sont les règles de la campagne officielle qui commence ce lundi 30 mai ?

La campagne officielle des législatives pour le premier tour commence ce lundi 30 mai. Pour le temps de parole, la règle n'est pas l'égalité comme ce fut le cas pour la présidentielle, mais celle de l'équité. "Les chaînes de télévision et les stations de radio décomptent les temps de parole des candidats et de leurs soutiens et accordent un temps de parole qui correspond à leur représentativité", résume l'Autorité de régulation de la communaction audiovisuelle et numérique, dite l'Arcom. Autrement, chaque candidat ou soutien devra avoir un temps d'antenne équitable. Le temps sera décompté en fonction des derniers résultats aux législatives, des élections récentes, des sondages et de la contribution de chacun au débat électoral, tel que l'indique l'Arcom.



C'est aussi lors de la campagne officielle que vous commencerez à recevoir les professions de fois des candidats, qui sont aussi à retrouver en ligne sur le site de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP).



Les clips officiels de campagne seront aussi diffusés sur le service public à partir du 30 mai. Seuls les partis politiques représentés par un groupe parlementaire à l'Assemblée actuellement ou les partis non représentés actuellement avec au moins 75 candidats pourront voir leur clip diffusé à la télévision.



La campagne officielle se termine le vendredi avant le week-end du premier tour, soit le 10 juin à 00h pour le premier tour et le 17 juin à minuit pour le second. Viendra ensuite la période de réserve pendant laquelle il ne sera pas possible de "publier, diffuser ou commenter" tout sondage ou commentaire relatif à l'élection, tel que le prévoit la loi de 2002.

9. Quand aura-t-on les résultats de l'élection présidentielle ?

Tout le monde peut assister au dépouillement des urnes dans son bureau de vote. Les résultats sont dévoilés par les médias dès 20 heures le dimanche de l'élection. Ensuite, le ministère de l'Intérieur communique les résultats officiels dans la soirée.

10. Quel est l'enjeu politique de ces législatives ?

Chaque parti a un enjeu particulier pour ces élections. L'enjeu du président de la République est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir appliquer son programme présidentiel. La coalition de gauche, la Nupes, espère peser dans l'opposition ou d'obtenir une majorité suffisante pour faire "élire" Jean-Luc Mélenchon Premier ministre.



Pour le Rassemblement national, l'enjeu est de taille : Marine Le Pen espère constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Pour ce faire, il faut que le RN ait au moins 15 députés. Le RN a aussi pour but d'anéantir le parti d'Éric Zemmour pour se distancier du candidat.



Enfin, pour la droite... l'enjeu sera d'éviter de s'effondrer à nouveau comme cela a été le cas avec le score malheureux de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. Tous les candidats espèrent une chose : que les Français se mobilisent lors de ces élections, souvent boudées.

