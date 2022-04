VIDÉO - Comment voter à l'élection présidentielle : qu'est-ce que le vote blanc ?

Deux bulletins seulement vous attendront dimanche 24 avril 2022 dans votre bureau de vote : celui de Marine Le Pen et celui d’Emmanuel Macron… Mais les électeurs qui ne veulent pas s'abstenir auront quelques choix supplémentaires.

Voter blanc, c’est très simple. Mais il faut anticiper quelques étapes chez vous si vous voulez le faire dans les règles de l'art. En effet, les bureaux de vote ne proposent pas de bulletins blancs. Vous ne trouverez que deux piles avant de vous rendre dans l'isoloir. Il faudra donc que vous preniez une feuille vierge chez vous, que vous la pliiez en quatre pour qu’elle rentre dans la minuscule enveloppe "République française" qu'on vous confiera à votre arrivée et voilà !

Si votre conscience écologique vous incite à ne pas gaspiller inutilement du papier, sachez que ne rien mettre dans l’enveloppe suffit aussi pour voter blanc. Mais attention, si vous sortez de ces techniques pour dire votre mécontentement dans les urnes, votre vote pourrait bien ne pas être comptabilisé comme "blanc" mais comme "nul".

Un vote de plus en plus utilisé

Ces bulletins - blanc ou nuls - seront très officiellement décomptés comme tels dans une petite catégorie à part des résultats officiels du ministère de l'Intérieur. Voter blanc ce n’est pas voter nul ou s’abstenir, même si concrètement l’effet est un peu le même sur l'issue du vote. La philosophie politique derrière le vote blanc est un peu différente. Voter blanc reste une action démocratique particulière qui permet de montrer aux candidats et partis qu’on aurait bien aimé voter mais que personne ne fait l’affaire.

Il faut savoir que certains militent d'ailleurs activement pour que le vote blanc (qui accompagne souvent le vote obligatoire) soit reconnu. D’ailleurs, il faut savoir que de plus en plus d’électeurs votent blancs ou nuls. Le second tour de l’élection présidentielle est, par nature, le scrutin le plus concerné par le vote blanc et nul puisque nombre d’électeurs orphelins de leurs candidats du premier tour n’arrivent pas à choisir entre les deux finalistes. En 2017, nous avons connu un record : plus de 11 % des votants ont déposé un bulletin blanc ou nul dans l’urne. Au total : 4 millions d’électeurs, quatre fois plus qu’au premier tour.