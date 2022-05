Au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron sur Marine Le Pen en finale de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril, les formations politiques du pays se projettent sur les élections législatives de juin.

Ce scrutin fait en quelque sorte office de "troisième tour" pour déterminer la composition de l'Assemblée nationale et la majorité parlementaire avec laquelle le président de la République devra gouverner lors des prochaines années.

À peine le verdict des urnes rendu public, dimanche soir, les perdants de la présidentielle, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, ont chacun appelé leurs électeurs à se mobiliser dans les prochaines semaines pour imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, qui espère pour sa part obtenir un maximum de députés issus de son mouvement pour appuyer sa politique.

Règles, dates, mode de scrutin... On vous explique comment fonctionne les élections législatives.

Quelles sont les dates des élections législatives ?

Les Français seront appelés aux urnes les 12 et 19 juin prochains pour désigner les 577 députés du pays qui les représenteront pour les cinq ans à venir. Les Français de l'étranger et ceux de Polynésie Française voteront avec une semaine d'avance.

Quand faut-il s'inscrire sur les listes électorales ?

Pour voter aux élections législatives les 12 et 19 juin prochains, il faut être inscrit sur les listes électorales. Selon l’Insee, 48,7 millions d’électeurs sont inscrits sur les listes électorales.

Il vous reste encore quelques jours pour régulariser votre situation. Vous avez jusqu'au mercredi 4 mai pour vous inscrire en ligne et jusqu'au 6 mai en mairie. Si vous habitez en Polynésie française, les clôtures d'inscriptions sont avancées aux 27 et 29 avril étant donné que les élections auront lieu les 4 et 8 juin.

Pour connaître votre situation, le site du service public a mis en ligne un formulaire qui permet de savoir si l'on est bien inscrit sur les listes électorales et de quel bureau de vote on dépend. En cas de déménagement, le changement d'adresse ne se fait pas automatiquement.

Pour qui vote-t-on aux élections législatives ?

Les législatives sont un scrutin crucial pour la vie démocratique de la France. Elles permettent de renouveler pour cinq ans l'intégralité des députés qui siègent à l'Assemblée nationale.



Le rôle des députés est de voter les lois, en les examinant, les discutant et les amendant, à tour de rôle avec les sénateurs, jusqu'à ce qu'un accord soit obtenu sur un texte entre les deux chambres. Ils peuvent aussi proposer des lois, contrôler l'action du gouvernement, interroger les ministres et demander l'ouverture d'une commission d'enquête.



La Constitution fixe le nombre maximum de députés à 577, explique le site Vie-Publique.fr. Les 577 sièges sont répartis à raison de 558 pour les départements, 8 pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d’outre-mer, 11 pour les Français de l'étranger.

Pourquoi parle-t-on de "troisième tour" de la présidentielle ?

Ces élections permettent de déterminer la famille politique qui aura la majorité parlementaire, pour appuyer les décisions du président, ou alors constituer un contre pouvoir et provoquer une cohabitation. Un parti ou groupe obtenant plus de 289 sièges à l'Assemblée détiendra une majorité et sera en position de force pour faire passer ou rejeter des projets des lois.



À noter que depuis l'alignement des calendriers entre le quinquennat présidentiel et celui du mandat des députés en 2002, il n'y a pas eu de cohabitation en France. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ont tous pu compter sur une majorité à la chambre basse pour soutenir leur politique.

Quel est le mode de scrutin des élections législatives ?

Les députés sont élus au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et par circonscriptions. Même s'ils sont élus localement, ils sont investis d'un mandat national.



Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit pour l'emporter. Le plus âgé des candidats est élu en cas d'égalité.



Pour pouvoir se qualifier au deuxième tour, un candidat doit recueillir un nombre de voix au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits dans la circonscription. Si un seul candidat est dans cette position, le candidat qui vient après lui se qualifie aussi. Si aucun candidat ne respecte ces conditions, les deux premiers se maintiennent au second tour.

Qu'est-ce qu'une circonscription électorale ?

Les circonscriptions sont le découpage électoral appliqué pour les élections législatives. Elles sont formées par plusieurs cantons d'un département, voire la totalité pour les moins peuplés, de façon à ce que chaque député représente 125.000 citoyens, afin que tous aient le même poids.