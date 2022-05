Quand vous glisserez un bulletin dans l'urne le 12 juin prochain, vous n'élirez pas simplement un député, vous permettrez à un parti de vivre. Pendant tout le quinquennat, les partis recevront chaque année le montant calculé grâce aux résultats du 12 juin. Un député rapporte 37.000 par an. Mais pour y avoir droit, il faut présenter au moins 50 candidats qui font plus de 1%.

À partir de là, chaque bulletin compte, y compris s'il y a zéro député à l'arrivée. Une voix rapporte 1 euro 50 centimes. 1% dans 50 circonscriptions ça n'est pas insurmontable. C'est comme ça que depuis 2017, le parti animaliste touche 67.000 euros par an, 105.000 euros pour l'alliance écologiste indépendante. Voilà comment on arrive à une moyenne de 11 candidats par circonscription, des petits mouvements veulent leur part du gâteau. Florian Philippot par exemple, ancien numéro 2 du FN, envoie quelques 200 candidats pour tenter d'inscrire "les patriotes" dans la liste des partis financés sur fonds publics.

Des partis en difficulté financière

Certains partis ont vraiment besoin d'argent. Prenez le Rassemblement national : 23 millions d'euros de dettes dans le dernier rapport de la commission des comptes de campagne et du financement politique. Le RN aligne 567 candidats, chaque voix renflouera les caisses de ce "parti pauvre", dixit Marine Le Pen pendant le débat face à Emmanuel Macron. "Le RN joue sa survie financière, c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas voulu d'alliance avec nous", grince un proche d'Éric Zemmour. Moins de candidats, c'est moins de voix et mécaniquement moins d'argent. LR, qui n'a pas pu être remboursé de la campagne présidentielle, faute d'avoir atteint les 5%, mise aussi sur les législatives pour se refaire politiquement et financièrement.

La République en marche est, elle, assise sur un tas d'or : 20 millions d'euros par an de financement public. En Marche va partager, un tout petit peu, avec Édouard Philippe. Avec 58 candidats Horizons, l'ancien premier ministre pourra lui aussi faire tourner sa petit boutique.

Concernant ces fameux 50 candidats qui font plus de 1%, dans la Nupes chaque parti en a plus. Il a fallu négocier avec les Insoumis pour que chacun ait son petit pécule. 100 candidats pour les écologistes, 70 pour le PS et 50 tout pile pour les communistes.

